V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu sedm lidí


5. 11. 2025Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK
1 minuta
Nehoda nákladního letounu u Louisville
Zdroj: X/NOELREPORTS

Poblíž mezinárodního letiště v Louisville v americkém státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Při neštěstí zahynulo podle úřadů nejméně sedm lidí, jedenáct dalších utrpělo zranění. Některé oběti byly v době nehody na zemi. Příčina havárie je zatím nejasná.

Letoun McDonnell-Douglas MD-11 společnosti UPS podle FAA havaroval v úterý kolem 17:15 (23:15 SEČ). Po vzletu z mezinárodního letiště Muhammada Aliho měl stroj pokračovat do Honolulu na Havaji.

Počty mrtvých i zraněných ještě mohou podle guvernéra Kentucky Andyho Besheara dále narůstat. UPS podle agentury Reuters sdělila, že na palubě stroje byli tři členové posádky.

Požár po nehodě letadla v Kentucky
Zdroj: ČTK/AP/Jon Cherry

Agentura AP upozorňuje na záběry, které havárii letounu zachytily. Je na nich mimo jiné vidět, jak letadlo po nárazu do země exploduje. Na místě vypukl obrovský požár a na dalších záběrech byl vidět stoupat rozsáhlý oblak kouře.

1 minuta
Nehoda nákladního letounu u Louisville
Zdroj: X

Policie vyzvala veřejnost, aby se k místu nepřibližovala a úřady na lidi z okolí apelovaly, aby vyhledali úkryt. „Stále je to velmi nebezpečná situace s různými hořlavinami nebo potenciálně výbušnými materiály,“ uvedl Beshear. Podle starosty města Craiga Greenberga obavy vyvolává palivo, které bylo v letadle.

Požár u letiště v Kentucky
Zdroj: Reuters/Michael Curtsinger

Zasažené podniky

Stanice CNN na svém webu píše, že havárie postihla na zemi dva podniky. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Podle guvernéra přišel závod společnosti Ford Motor, který se nachází nedaleko havárie, o dodávky proudu, byť ho letadlo přímo nezasáhlo.

Samotná společnost UPS oznámila, že jedno z jejích letadel mělo v Louisville nehodu. Na daném letišti sídlí UPS Worldport, tedy globální středisko pro leteckou nákladní dopravu této americké zasílatelské firmy, poznamenal Reuters. Centrum podle agentury AP zaměstnává tisíce pracovníků, denně vybaví na 300 letů.

Při nehodě letadla v Keni zahynulo 11 lidí, včetně osmi turistů z Maďarska
Místo pádu letounu v Keni

Výběr redakce

Hladík: Ministři životního prostředí EU se shodli na nových klimatických cílech

Hladík: Ministři životního prostředí EU se shodli na nových klimatických cílech

05:54Aktualizovánopřed 16 mminutami
Demokratický socialista Mamdani vyhrál volby starosty New Yorku

Demokratický socialista Mamdani vyhrál volby starosty New Yorku

05:19Aktualizovánopřed 21 mminutami
V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu sedm lidí

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu sedm lidí

05:39Aktualizovánopřed 23 mminutami
Požár v domově pro seniory v Bosně má deset obětí

Požár v domově pro seniory v Bosně má deset obětí

06:13Aktualizovánopřed 30 mminutami
Budoucí vláda zamýšlí nulovou daň z léků na předpis

Budoucí vláda zamýšlí nulovou daň z léků na předpis

před 1 hhodinou
Hurikán Melissa má v Karibiku nejméně 76 obětí

Hurikán Melissa má v Karibiku nejméně 76 obětí

před 8 hhodinami
Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Okamura není způsobilý pro funkci předsedy sněmovny, míní Pláteník

Okamura není způsobilý pro funkci předsedy sněmovny, míní Pláteník

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Hladík: Ministři životního prostředí EU se shodli na nových klimatických cílech

Ministři životního prostředí EU dosáhli dohody na klimatickém cíli pro rok 2040, potvrdil České televizi šéf resortu Petr Hladík (KDU-ČSL). Závazek snížit emise oxidu uhličitého byl snížen z 90 na 85 procent. Nový systém emisních povolenek ETS 2 má začít v roce 2028, tedy o rok později, sdělil Hladík. Česko přesto hlasovalo proti dohodě. Oficiálně má ke schválení upraveného návrhu dojít ve středu.
05:54Aktualizovánopřed 16 mminutami

Demokratický socialista Mamdani vyhrál volby starosty New Yorku

Příštím starostou New Yorku bude Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Ve volbách porazil demokratického exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil republikánský prezident Donald Trump. V noci na středu to napsaly agentury Reuters a AP. Místní volby se konaly i v dalších amerických městech, voliči zároveň vybírali guvernéry některých států USA.
05:19Aktualizovánopřed 21 mminutami

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu sedm lidí

Poblíž mezinárodního letiště v Louisville v americkém státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Při neštěstí zahynulo podle úřadů nejméně sedm lidí, jedenáct dalších utrpělo zranění. Některé oběti byly v době nehody na zemi. Příčina havárie je zatím nejasná.
05:39Aktualizovánopřed 23 mminutami

Orbán dle Dvořáka sní o vzniku antiukrajinské trojky. Situace v Polsku se mění, míní Ševčík

„Pravděpodobný scénář je, že se teď vytvoří formát V3 plus jedna,“ odhadnul ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) osud Visegrádské skupiny. Maďarský premiér Viktor Orbán dle něj sní o vytvoření „antiukrajinské ruské trojky“ – Česka, Maďarska a Slovenska, mimo Polska. To dle něj má pevný a jednoznačný postoj vůči Moskvě. Dle poslance Miroslava Ševčíka (za SPD) se ale situace v Polsku mění, poukázal na zvolení prezidenta Karola Nawrockého. Zmínil také potřebu vzájemné spolupráce se Slovenskem v rámci budoucí vlády. Jejich debatu moderoval v Událostech, komentářích Martin Řezníček.
před 26 mminutami

Požár v domově pro seniory v Bosně má deset obětí

Deset lidí zemřelo a další dvě desítky utrpěly zranění při požáru, který vypukl v úterý v domově pro seniory v bosenském městě Tuzla. Píše to agentura AFP. Příčina požáru zatím není známa.
06:13Aktualizovánopřed 30 mminutami

Hurikán Melissa má v Karibiku nejméně 76 obětí

Hurikán Melissa, který se minulý týden přehnal přes Karibik, si vyžádal jen na Haiti nejméně 43 obětí, informovaly nyní tiskové agentury s odvoláním na tamní úřady. Celková bilance obětí jednoho z nejsilnějších hurikánů, jaký kdy byl v Atlantiku zaznamenán, se tak vyšplhala na nejméně 76 mrtvých.
před 8 hhodinami

Pavel: Úlohou politiků je vytvářet podmínky pro nejlepší vztahy Česka a Slovenska

Prezident Petr Pavel přivítal v pražském Obecním domě svůj slovenský protějšek Petera Pellegriniho. Česká hlava státu po setkání uvedla, že „občané očekávají, že vztahy mezi Českem a Slovenskem budou co nejlepší“. Úlohou politiků je dle něj vytvářet k tomu co nejlepší podmínky. Slovenský prezident měl na programu ještě jednání s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který od nedávných sněmovních voleb skládá vládu s hnutím SPD a Motoristy.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Tajfun Kalmaegi má na Filipínách přes čtyřicet obětí

Nejméně 46 životů si dosud na Filipínách vyžádal tajfun Kalmaegi, uvedly tamní úřady. Při snaze o záchranu lidí v zasažených oblastech se na severu ostrova Mindanao zřítil vojenský vrtulník, v němž zahynulo šest členů posádky.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...