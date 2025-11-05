V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu sedm lidí

Poblíž mezinárodního letiště v Louisville v americkém státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Při neštěstí zahynulo podle úřadů nejméně sedm lidí, jedenáct dalších utrpělo zranění. Některé oběti byly v době nehody na zemi. Příčina havárie je zatím nejasná.
Letoun McDonnell-Douglas MD-11 společnosti UPS podle FAA havaroval v úterý kolem 17:15 (23:15 SEČ). Po vzletu z mezinárodního letiště Muhammada Aliho měl stroj pokračovat do Honolulu na Havaji.
Počty mrtvých i zraněných ještě mohou podle guvernéra Kentucky Andyho Besheara dále narůstat. UPS podle agentury Reuters sdělila, že na palubě stroje byli tři členové posádky.
Agentura AP upozorňuje na záběry, které havárii letounu zachytily. Je na nich mimo jiné vidět, jak letadlo po nárazu do země exploduje. Na místě vypukl obrovský požár a na dalších záběrech byl vidět stoupat rozsáhlý oblak kouře.
Policie vyzvala veřejnost, aby se k místu nepřibližovala a úřady na lidi z okolí apelovaly, aby vyhledali úkryt. „Stále je to velmi nebezpečná situace s různými hořlavinami nebo potenciálně výbušnými materiály,“ uvedl Beshear. Podle starosty města Craiga Greenberga obavy vyvolává palivo, které bylo v letadle.
Zasažené podniky
Stanice CNN na svém webu píše, že havárie postihla na zemi dva podniky. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Podle guvernéra přišel závod společnosti Ford Motor, který se nachází nedaleko havárie, o dodávky proudu, byť ho letadlo přímo nezasáhlo.
Samotná společnost UPS oznámila, že jedno z jejích letadel mělo v Louisville nehodu. Na daném letišti sídlí UPS Worldport, tedy globální středisko pro leteckou nákladní dopravu této americké zasílatelské firmy, poznamenal Reuters. Centrum podle agentury AP zaměstnává tisíce pracovníků, denně vybaví na 300 letů.