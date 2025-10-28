Při nehodě letadla v Keni zahynulo 11 lidí, včetně osmi turistů z Maďarska


před 35 mminutami

Při nehodě malého letadla, které se v úterý zřítilo v jižní Keni, zahynulo všech jedenáct lidí na palubě. Z toho osm bylo z Maďarska a dva z Německa, uvedla podle agentury AFP letecká společnost. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake ještě před tímto oznámením sdělil, že česká diplomacie nemá informace o tom, že by mezi oběťmi byli čeští občané. Prvotní informace hovořily o dvanácti mrtvých.

„Bohužel, nejsou žádní přeživší,“ uvedl šéf letecké společnosti Mombasa Air Safari John Cleave s tím, že jde o předběžné informace. Dodal, že na palubě byl keňský kapitán a deset cestujících, včetně osmi Maďarů a dvou Němců.

Malé letadlo se podle keňských úřadů zřítilo na cestě do turisticky oblíbené přírodní rezervace Maasai Mara. Nehoda se odehrála v kopcovité a zalesněné oblasti asi čtyřicet kilometrů od letiště Diani. Komisař okresu Kwale Stephen Orinde agentuře AP sdělil, že všichni cestující na palubě letounu byli „zahraniční turisté“.

Keňský úřad pro civilní letectví dříve uvedl, že na palubě letadla Cessna Caravan bylo dvanáct osob a že úřady vyšetřují příčinu nehody.

„Naše ambasáda je v kontaktu s místními úřady, ale v tuto chvíli nemáme informace o tom, že by mezi oběťmi byli čeští občané,“ uvedl Drake. V Keni je podle informací ministerstva celkem 79 českých cestovatelů.

