Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře. Zemřeli dva lidé

Nákladní letoun z Dubaje sjel v neděli večer při přistání na letišti v Hongkongu z ranveje do moře. Při nehodě zemřeli dva lidé z letištního vozidla, čtveřici členů posádky letadla se podařilo zachránit a převézt do nemocnice, informovaly agentury Reuters a AP.
Letadlo přistávalo krátce před čtvrtou hodinou ranní místního času (v neděli před 22:00 SELČ). Podle serveru sledujícího letecký provoz Flightradar24 šlo o nákladní stroj Boeing 747 provozovaný tureckou společností AirACT, která poskytuje nákladní letadla velkým aerolinkám. Hongkongské letiště podle Reuters uvedlo, že číslo letu patřilo společnosti Emirates.
Při nehodě podle listu The South China Morning Post zemřeli dva lidé, kteří byli v době havárie v jednom z vozidel zajišťujících provoz letiště. Terminál kvůli nehodě uzavřel severní dráhu, centrální a jižní ranvej jsou v běžném provozu.
Na místě se podařilo zachránit čtyři členy posádky letadla, uvedlo letiště v prohlášení. Tamní policie na žádost o komentář bezprostředně nereagovala. „Posádka je potvrzena jako v bezpečí a na palubě nebyl žádný náklad,“ uvedla společnost Emirates.
ACT Airlines je turecká letecká společnost, která poskytuje dodatečnou nákladní kapacitu významným leteckým společnostem. Server FlightRadar24 informoval, že letadlo bylo 32 let staré a předtím, než bylo přestavěno na nákladní letadlo, sloužilo jako osobní letadlo.