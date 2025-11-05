Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění


5. 11. 2025Aktualizovánopřed 36 mminutami|Zdroj: Le Parisien, Le Figaro, ČTK

Řidič najel do lidí na francouzském ostrově Oléron a zranil jich deset, píše Le Parisien. Někteří jsou v kritickém stavu. Podle deníku řidiče policie zadržela, když se pokoušel zapálit své auto. Podle dostupných informací bylo najetí úmyslné a řidič křičel Alláhu akbar. Na místo zamířil francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.

Případem se teď podle deníku Le Figaro zabývá úřad francouzského prokurátora specializující se na terorismus. Podle prokurátora Arnauda Laraizeho nicméně „není motiv útoku zatím potvrzen“. Podezřelý je údajně znám užíváním alkoholu a dalších drog, píše francouzský deník. Starosta města Dolous d'Oleron uvedl, že se jednalo o zhruba třicetiletého muže.

„Smích je hlavní nepřítel diktátorů,“ říká šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo
Gérard Biard

V kufru automobilu se posléze údajně našlo několik plynových bomb. Prokurátor uvedl pro Le Figaro, že tato informace je nyní ověřována a že se podezřelý „skutečně snažil vozidlo zapálit“.

Na místo se vydal francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez, kterého o to požádal předseda vlády. Uvedl to na své síti X.

Výběr redakce

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

05:54Aktualizovánopřed 7 mminutami
Okamura je bezpečnostním rizikem, varoval Fiala

ŽivěOkamura je bezpečnostním rizikem, varoval Fiala

08:57Aktualizovánopřed 20 mminutami
Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

11:52Aktualizovánopřed 36 mminutami
Dálniční známky budou od ledna dražší

Dálniční známky budou od ledna dražší

před 42 mminutami
Zemanova hradní kancelář jednala podle NKÚ nehospodárně

Zemanova hradní kancelář jednala podle NKÚ nehospodárně

před 1 hhodinou
Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

před 1 hhodinou
Požár v domově pro seniory v Bosně má jedenáct obětí

Požár v domově pro seniory v Bosně má jedenáct obětí

06:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

05:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se oficiálně dohodly na novém klimatickém cíli Evropské unie pro rok 2040. Cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně Česka si vyjednaly určité ústupky. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina.
05:54Aktualizovánopřed 7 mminutami

Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

Řidič najel do lidí na francouzském ostrově Oléron a zranil jich deset, píše Le Parisien. Někteří jsou v kritickém stavu. Podle deníku řidiče policie zadržela, když se pokoušel zapálit své auto. Podle dostupných informací bylo najetí úmyslné a řidič křičel Alláhu akbar. Na místo zamířil francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
11:52Aktualizovánopřed 36 mminutami

Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

Počet obětí po tajfunu Kalmaegi na Filipínách už stoupl na 66, dalších 26 osob se pohřešuje. Živel se prohnal nad centrální částí souostroví. Ve městě Cebu lidé odklízejí trosky poničených domů a vraky aut v ulicích.
před 1 hhodinou

Požár v domově pro seniory v Bosně má jedenáct obětí

Jedenáct lidí zemřelo a dalších 35 utrpělo zranění při požáru, který vypukl v úterý v domově pro seniory v bosenském městě Tuzla. S odvoláním na starostu o tom informoval místní server klix.ba. Příčina požáru zatím není známa.
06:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami

„Nová krev demokratů“ Mamdani se hlásí k americkým socialistům

Zohran Mamdani po vítězství ve volbách bude prvním muslimem a prvním Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty. Je členem Demokratické strany a organizace Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA), která sdružuje politiky, aktivisty či intelektuály na americké levici. Americký prezident Donald Trump a další kritici Mamdaniho označují za komunistu, což politik odmítá.
před 2 hhodinami

Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

Příštím starostou New Yorku bude Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Ve volbách porazil demokratického exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil republikánský prezident Donald Trump. V noci na středu to napsaly agentury Reuters a AP. Místní volby se konaly i v dalších amerických městech, voliči zároveň vybírali guvernéry některých států USA. Hlasování podle experta mohl ovlivnit takzvaný shutdown vlády.
05:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu sedm lidí

Poblíž mezinárodního letiště v Louisville v americkém státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Při neštěstí zahynulo podle úřadů nejméně sedm lidí, jedenáct dalších utrpělo zranění. Některé oběti byly v době nehody na zemi. Příčina havárie je zatím nejasná.
05:39Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Orbán dle Dvořáka sní o vzniku antiukrajinské trojky. Situace v Polsku se mění, míní Ševčík

„Pravděpodobný scénář je, že se teď vytvoří formát V3 plus jedna,“ odhadnul ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) osud Visegrádské skupiny. Maďarský premiér Viktor Orbán dle něj sní o vytvoření „antiukrajinské ruské trojky“ – Česka, Maďarska a Slovenska, mimo Polska. To dle něj má pevný a jednoznačný postoj vůči Moskvě. Dle poslance Miroslava Ševčíka (za SPD) se ale situace v Polsku mění, poukázal na zvolení prezidenta Karola Nawrockého. Zmínil také potřebu vzájemné spolupráce se Slovenskem v rámci budoucí vlády. Jejich debatu moderoval v Událostech, komentářích Martin Řezníček.
před 5 hhodinami
Načítání...