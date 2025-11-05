Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

Řidič najel do lidí na francouzském ostrově Oléron a zranil jich deset, píše Le Parisien. Někteří jsou v kritickém stavu. Podle deníku řidiče policie zadržela, když se pokoušel zapálit své auto. Podle dostupných informací bylo najetí úmyslné a řidič křičel Alláhu akbar. Na místo zamířil francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
Případem se teď podle deníku Le Figaro zabývá úřad francouzského prokurátora specializující se na terorismus. Podle prokurátora Arnauda Laraizeho nicméně „není motiv útoku zatím potvrzen“. Podezřelý je údajně znám užíváním alkoholu a dalších drog, píše francouzský deník. Starosta města Dolous d'Oleron uvedl, že se jednalo o zhruba třicetiletého muže.
V kufru automobilu se posléze údajně našlo několik plynových bomb. Prokurátor uvedl pro Le Figaro, že tato informace je nyní ověřována a že se podezřelý „skutečně snažil vozidlo zapálit“.
Na místo se vydal francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez, kterého o to požádal předseda vlády. Uvedl to na své síti X.