Útočník z vlaku v Anglii byl obviněn z několikanásobného pokusu o vraždu


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Britská prokuratura obvinila dvaatřicetiletého Anthonyho W., který v sobotu večer pobodal nožem lidi ve vlaku na východě Anglie, z jedenácti pokusů o vraždu, píše AP. Muž v sobotu jedenáct lidí zranil, stav jednoho z nich je kritický.

Britská dopravní policie v pondělí uvedla, že Anthony W. je obviněn z několikanásobného pokusu o vraždu, z ublížení na těle a držení ostrého předmětu.

Série útoků nožem trvala několik minut a ve vlaku směřujícím z Doncasteru do Londýna vyvolala strach a paniku. Podezřelý byl zatčen, když vlak nouzově zastavil ve městě Huntingdon, asi 120 kilometrů severně od Londýna.

„Strojvedoucí neumožnil signalizaci, aby vlak zastavil bezprostředně, tedy někde mezi stanicemi, kde by se policie k útočníkovi nemohla bezprostředně dostat. Také sanitky by se tam těžko dostávaly, útok mohl pokračovat mnohem déle,“ poznamenala zpravodajka ČT Katarína Sedláčková.

Studio 6: Zpravodajka ČT Katarína Sedláčková o útoku ve vlaku na východě Anglie
V nemocnici zůstává šest lidí

Anthony W. je ve vazbě, druhého z podezřelých, pětatřicetiletého muže, policie v neděli propustila. Kriminalisté dříve uvedli, že nic nenasvědčuje tomu, že incident byl teroristickým činem.

Jeden ze zraněných, člen vlakového personálu, zůstává v kritickém, ale stabilizovaném stavu, píše AP. „Mluví se o něm jako o dalším hrdinovi. Jde o zaměstnance drah, který byl ve vlaku spolu s cestujícími a který se podle záznamů na kamerách snažil útočníka sám zastavit,“ doplnila Sedláčková s tím, že v nemocnici zůstává dohromady šest lidí.

„Dnes (v pondělí) se bude k útoku vyjadřovat na půdě parlamentu také ministryně vnitra Shabana Mahmoodová. V tuto chvíli se mluví o tom, jestli by se nemělo zabezpečení na železnici zpřísnit například ve stylu zabezpečení na letištích,“ dodala zpravodajka.

