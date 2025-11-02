Po útoku nožem ve vlaku na východě Anglie je řada zraněných

Dosud neupřesněný počet lidí skončil v nemocnici po sobotním večerním útoku nožem ve vlaku poblíž Cambridge na východě Anglie, píší tiskové agentury. Vlak musel být kvůli útoku zastaven, policie zadržela dva lidi.
Na třicet policistů zasahovalo krátce po 20:30 SEČ ve stanici Huntingdon, kde byl vlak nouzově zastaven. Dva lidé skončili ve vazbě. Podrobnosti o události ani stav zraněných zatím nejsou známy.
Útok odsoudil britský premiér Keir Starmer. Britská média uvedla, že vlaky v oblasti mohou nabírat velká zpoždění.
Podrobnosti připravujeme.