V neděli byly uděleny Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo a také ceny ministerstva kultury týkající se divadla, hudby, výtvarného umění, architektury, kinematografie a audiovize. K oceněným patří překladatelka Anežka Charvátová, varhaník Jaroslav Tůma či in memoriam spisovatelka a exilová nakladatelka Zdena Salivarová a herec a režisér Jan Kačer.
Státní a ministerské ceny za kulturu patří Salivarové, Charvátové či Kačerovi
Státní cenu za literaturu za celoživotní dílo obdržela Zdena Salivarová Škvorecká, která zemřela letos v srpnu. Cena u spoluzakladatelky exilového nakladatelství Sixty-Eight Publishers zohlednila mimo jiné její péči o rozvoj české literatury.
Státní cenu za překladatelské dílo dostala Anežka Charvátová, překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny. A to mimo jiné za rozsah a význam přeloženého díla, za propagaci kultur a za své dlouholeté pedagogické působení. Pedagožka Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Charvátová přeložila do češtiny mnohá díla světové literatury, například Mario Vargas Llosy, Roberta Bolaňa či Umberta Eca.
Uděleno bylo také šest Cen ministerstva kultury. Ke kinematografii a audiovizi se letos vážou dvě ocenění. In memoriam ji dostal režisér a herec Jan Kačer, a to za svou uměleckou svébytnost. Druhou cenu za přínos kinematografii obdržel kameraman Josef Špelda.
V oblasti divadla letos ministerstvo kultury udělilo svou cenu Heleně Albertové. Bývalá ředitelka Divadelního ústavu se stala hybatelkou mnoha ročníků mezinárodní přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale.
U varhaníka, klavíristy a pedagoga Jaroslava Tůmy vyzdvihla cena ministerstva za hudbu jeho uměleckou všestrannost a mezinárodní úspěchy, zejména pak nahrávky celého varhanního díla Johana Sebastiana Bacha.
Výtvarník, fotograf, pedagog a kurátor Miloš Vojtěchovský obdržel cenu za přínos výtvarnému umění. Vojtěchovský dokázal inspirovat už několik generací studentů, důraz klade na širší filozofický rozměr a přesahy umění například do ekologie.
Za nadčasovou architekturu a nesobecké realizace dostal ocenění Michal Sborwitz. Ministerstvo vyzdvihlo jeho citlivou práci s veřejným prostorem, porozumění historickému kontextu i detailu při obnově památek. Mezi nedávné realizace ateliéru Sborwitz architekti se řadí obnova Tančírny v Račím údolí v Jeseníkách, rekonstrukce olomouckého kina Central a tamní Müllerovy vily nebo novostavba chráněných dílen v Mladé Boleslavi.
Státní ceny se začaly udělovat v roce 1920, po druhé světové válce nastala dlouhá pauza, než se k nim Česko v roce 1995 vrátilo.
