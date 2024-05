V pátek dopoledne zemřel herec a režisér Jan Kačer, sdělila to jeho dcera Adéla Kubačáková. Bylo mu 87 let. Patřil k hvězdám nové vlny československého filmu.

Jan Kačer patřil mezi hvězdy filmů nové vlny šedesátých let. Hrál ve snímcích režisérů Evalda Schorma, Jána Kadára, Elmara Klose či Františka Vláčila. K jeho nejznámějším rolím patří postava fanatického rytíře Armina von Heide ve Vláčilově Údolí včel.

Herectví ale vždycky bral jenom jako možnost nahlédnout z druhé strany na režii. Především tu divadelní. Celý svět vnímám jako divadlo, říkával. Ke všemu, co dělal, přistupoval s odpovědností a poctivostí.

Režie v Ostravě i Praze

Už ve svém prvním angažmá spoluvytvořil výraznou éru ostravského Divadla Petra Bezruče. Zářil jako režisér i herec v nově založeném Činoherním klubu v Praze. Pod jeho režijním vedením vznikaly jedny z nejsilnějších inscenací té doby, převážně ruské klasiky jako Zločin a trest nebo Revizor.

Po nástupu normalizace byl mezi prvními, kteří museli z Činoherního klubu odejít. . Jak pro své svobodomyslné postoje tak i pro to, že se stal výraznou hereckou tváří trezorových filmů šedesátých let. Jak filmových nabídek, tak divadelních režií kvůli komunistické cenzuře ubývalo. Útočiště našel v Ostravě.

Do Prahy se k divadlu mohl vrátit až krátce před revolucí a to do Divadla na Vinohradech, kde odvážně uvedl Topolovu hru Hlasy ptáků. Po revoluci se stal kmenovým režisérem Národního divadla.

Po revoluci politikem

Po listopadu 1989 se aktivně zapojil rovněž do politiky. Krátce byl poslancem federální Sněmovny lidu za Občanské fórum, dvakrát (v letech 1996 a 2004) neúspěšně kandidoval do Senátu.

Kačerovou manželka byla herečka Nina Divíšková, která zemřela v červnu před třemi lety. Seznámili se na DAMU, kde oba studovali.