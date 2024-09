Povodně zasáhly i do kultury, Národní divadlo v Ostravě zrušilo část programu

Povodňová situace v Česku má vliv i na kulturní dění. Návštěvníci akcí by si měli raději ověřit, zda a za jakých podmínek se představení či koncerty konají. Zároveň se ochrana kulturních institucí stále zlepšuje na základě předchozích zkušeností.

Moravské zemské muzeum v Brně uzavřelo pavilon Anthropos, kde je vystavená třeba kopie Věstonické Venuše nebo plátna Zdeňka Buriana. Zatím do odvolání. „Expozice nebyly povodní zasaženy,“ ujišťuje muzeum s dovětkem, že k uzavření přistoupilo preventivně.

Svůj program musel v Ostravě upravit rovněž Svatováclavský hudební festival zaměřený na duchovní a starou hudbu. Vstupenky na koncerty houslisty Jana Mráčka s Pražskými filharmoniky 17. září i na vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš o den později ale zůstávají v platnosti, pořadatelé slibují nové termíny. Další program pokračuje podle webu festivalu až do závěrečného koncertu 28. září beze změn.

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) ohlásilo zrušení některých představení až do 22. září. Týká se to například muzikálu Oliver!, komedie Bez roucha či baletu Labutí jezero. O navrácení vstupenek bude NDM informovat v nejbližších dnech. Část programu ale zůstává zatím beze změn, zajít tak stále lze třeba na komorní scénu na muzikál Andrewa Lloyda Webbera Líp se loučí v neděli nebo na ostravskou adaptaci Goldoniho komedie Sluha dvou pánů. Lidé, kteří nemohou na představení přijet, si můžou lístky vyměnit.

V Praze program mění „příští vlna“ či Designblok, v Pardubicích otevírá galerie

V Praze se aktuální situace dotkla divadelní přehlídky …příští vlna / next wave…, až do středy ruší představení na ostrově Štvanice. Pak by měla uvést venkovní projekt K prameni na počest původních obyvatel Ameriky. Svůj koncertní repertoár paradoxně nemění Jazz Dock, který se nachází přímo nad vltavskou hladinou. V neděli jazzový klub napsal, že je u něj „méně vody než při srpnovém suchu“. Pomohla protipovodňová vrata plavební komory na Vltavě.

Přehlídka designu a módy Designblok oznámila, že letošního ročníku, který začíná v Praze 2. října, se zřejmě neúčastní opavská značka Todus. Voda, která zasáhla továrnu, totiž poškodila nábytek i stroje. „Jsou s námi od samého začátku. Ve fabrice měli dva metry vody, takže účast zatím ruší, možná, že ještě během čtrnácti dnů se stane nějaký zázrak,“ uvedla ředitelka akce Jana Zielinski.

Naopak některé instituce provoz obnovují nebo se ho rozhodly nepřerušit. V Pardubicích, kde se povodňová situace pomalu uklidňuje, tak znovuotevírá Gočárova galerie v Automatických mlýnech. Do 6. října tam byla prodloužena výstava plakátů i monumentálních obrazů mistra secese Alfonse Muchy.