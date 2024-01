Ministerstvo financí zhoršilo predikci ekonomického růstu. Inflace by mohla být většinu roku pod třemi procenty

Zatímco u HDP očekává ministerstvo financí letos návrat k růstu a u inflace naopak pokles, u nezaměstnanosti se domnívá, že se nic zásadního nezmění – mohla by se nepatrně zvýšit z 2,6 na 2,8 procenta. Nezaměstnanost setrvávající pod třemi procenty bude tedy dál možné považovat za „kotvu“ české ekonomiky, která umožní další fungování daňového, důchodového i zdravotního systému. Zároveň úřad neočekává výraznější zpomalení růstu mezd, přičemž by po dvouletém propadu měly stoupnout i reálné mzdy.

Stanjura podotkl, že nová predikce počítá s tím, že bude inflace letos nižší. Loni v průměru dosáhla 10,7 procenta, letos by se podle očekávání ministerstva měla dramaticky snížit na průměrných 3,1 procenta, přičemž většinu roku by se mohla pohybovat pod třemi procenty. V listopadu ministerstvo očekávalo inflaci v průměru 3,3 procenta s tím, že naopak většinu roku zůstane nad tříprocentní hranicí.

„Proinflační zahraniční nabídkové faktory výrazně oslabily a domácí poptávkové tlaky budou v průběhu roku dále tlumeny zvýšenými měnově-politickými sazbami, k čemuž navíc přispěje působení fiskálního konsolidačního balíčku,“ nastínilo ministerstvo.

Hrozby pro HDP

Úřad ale připustil, že u odhadovaného růstu HDP o 1,2 procenta existují rizika, která by mohla situaci zhoršit. Obává se, že by mohly přijít nové výpadky v dodavatelských řetězcích například v souvislosti se situací na Blízkém východě. To by mohlo mít vliv například na automobilový průmysl a hrozit by mohl i nový růst cen.

Lépe se loni dařilo exportu, který těžil z toho, že ustaly problémy v dodavatelských řetězcích. Naopak dovoz zůstal utlumený, protože nebyla dostatečná domácí poptávka. Výsledkem podle ministerstva byl pravděpodobně „výrazně kladný“ příspěvek salda zahraničního obchodu u HDP.