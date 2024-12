Začala stavba úseku Pražského okruhu z Běchovic k dálnici D1

Rekordních 111 kilometrů dálnic

Zatímco v hlavním městě stavba další části důležité dopravní stavby začíná, jinde už je hotovo, letos totiž ŘSD zprovozní rekordních 111 kilometrů nových dálničních úseků, uvedl Radek Mátl. K začátku letošního roku činila délka dálniční sítě v Česku zhruba 1388 kilometrů.

Tento týden se dálniční síť rozšíří o desítky kilometrů nových úseků. Jako první se v úterý otevře třicetikilometrový úsek dálnice D4 z Milína do Mirotic. Tento úsek významně zlepší dopravu mezi Příbramí a Pískem. D4 je také prvním projektem typu PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru) v Česku, na kterém se podílel stát spolu se soukromým investorem.

Ve čtvrtek se otevřou hned tři nové úseky. Jedná se o dvacetikilometrový úsek D55 mezi Babicemi a Moravským Pískem. Tento úsek je součástí trasy, která by měla do roku 2032 umožnit plynulou jízdu z Olomouce až do Břeclavi. Do provozu bude uveden také osmikilometrový úsek z Bělotína do Rybí na Moravě přiblíží dokončení D48, která má v budoucnu propojit Český Těšín s centrální částí země a nový úsek D49 mezi Hulínem a Holešovem na Kroměřížsku.