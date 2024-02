ŽIVĚ: Poslanci projednají zavedení hromadných žalob a novelu známou jako lex ČEZ

Sněmovna by měla poslat do závěrečného schvalování návrh na uzákonění hromadných žalob ve spotřebitelských sporech. Ve druhém čtení je také například vládní novela se sporným usnadněním pro přeměny firem a předloha zpřesňující vymezení utajovaných informací.

Zákonem o hromadných žalobách by spotřebitelé dostali právo vymáhat své nároky společně, soud by pak vydal jeden rozsudek. Jde o případy, kvůli kterým by se samostatně nevyplatilo lidem soudit kvůli nákladům řízení. Ústavně právní výbor doporučil snížení nutného počtu spotřebitelů pro hromadnou žalobu z dvaceti na polovinu a zvýšení horní hranice odměny žalobce z přisouzeného plnění.

Navrhované snížení podílu hlasů akcionářů, který je nutný pro přeměny obchodních společností, sněmovna z vládní novely známé jako lex ČEZ patrně vypustí. Dohodla se na tom koalice, úpravu podpořil právní výbor jednomyslně. Změnu podílu hlasů by stát mohl využít při restrukturalizaci společnosti ČEZ kvůli posílení kontroly nad energetickou infrastrukturou, přičemž menšinové akcionáře by podle kritiků vyvlastnil.