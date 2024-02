Zestátnění ČEZu není na stole, říká Stanjura. Jádro je jediným řešením energetické soběstačnosti, shodl se s europoslancem Knotkem

ČT24, jch

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Události, komentáře: Politické zájmy v dostavbě Dukovan a Temelína (zdroj: ČT24)

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odmítl, že by vláda plánovala zestátnění společnosti ČEZ. Odmítl také naznačit, která ze dvou zbývajících společností – francouzská EDF či korejská KHNP – může vyhrát tendr na stavbu jaderného bloku v Dukovanech a případných tří dalších reaktorů poté, co vypadla americká Westinghouse. Stavba nových reaktorů je způsob, jak Česko může zůstat energeticky soběstačné, prohlásil v pořadu Události, komentáře. Podle europoslance Ondřeje Knotka (ANO) je budování nových velkých reaktorů do budoucna jediným řešením pro energetickou situaci v Česku.

V současnosti probíhá tendr na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. Vláda ve středu oznámila, že z něj v podstatě vypadla americká společnost Westinghouse, jejíž propozice nesplnila podmínky. Zároveň potvrdila záměr postavit v Česku celkem až čtyři jaderné reaktory, dva v Dukovanech a dva v Temelíně. „V této chvíli je to hypotetická otázka,“ komentoval možnost návratu Američanů do tendru Stanjura. Ministr financí odmítl, že by stát hodlal zestátnit společnost ČEZ, která má tendr na starosti. O tom se spekuluje i ve světle nedávných slov ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), že to stát připravuje. Rakušan je vzápětí odvolal. „Já jsem rád, že to dementoval,“ řekl Stanjura. „Nic takového na stole v tuto chvíli není,“ doplnil. Podobně Stanjura odmítl dohady o tom, že je favoritem na vítězství v tendru francouzská společnost EDF a že korejská KHNP je v soutěži jen do počtu, které se objevily po oznámení o vypadnutí Westinghouse na sociálních sítích.

ČEZ nebude schopen bloky postavit, míní Knotek „Pokud chceme stavět čtyři velké bloky, které budou mít nějakou x-set miliardovou hodnotu a náklady, tak zkrátka ČEZ v současné formě nebude schopný takto postavit elektrárny,“ prohlásil Knotek. Dal státu za příklad Francii, kde prezident Emmanuel Macron během energetické krize dokázal získat v EDF stoprocentní podíl, což podle něj stavbu dalších reaktorů v zemi usnadní. Získání ČEZu by podle něj výstavbu reaktorů v Česku také usnadnilo a nejspíš i zlevnilo, myslí si. „Klíčová bude cena, záruky, platební modely, kvalita dodávky,“ prohlásil Stanjura k tomu, kdo nakonec v tendru uspěje. Geopolitické vlivy mohou vstoupit v úvahu, pokud budou nabídky srovnatelné. „V této chvíli je v našem zájmu, aby se uchazeči snažili podat co nejlepší nabídku,“ dodal. Knotek má za to, že upřednostnění Francie může v globálním měřítku posílit postavení Evropy jako celku. Ceny za jednotlivé reaktory jsou zatím neznámé. „Jakékoli číslo, které řeknu, může způsobit, že ta cena nebude taková, jaká být mohla,“ řekl k tomu Stanjura. „V zájmu dobrého výsledku v tuto chvíli víc říct nemůžeme.“ Dodal ale, že v každém případě bude do stavby ve velké míře zapojený český průmysl.