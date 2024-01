Rakušan tvrdil, že se vláda chystá ovládnout ČEZ. Fialu překvapil, Havlíček nešetřil kritikou

Premiér Petr Fiala (ODS) je rád, že vicepremiér Vít Rakušan (STAN) vysvětlil svůj pondělní výrok o výkupu minoritních podílů v energetické společnosti ČEZ, a to kvůli dopadu informací o skupině na burzu. Bylo by podle něj dobré, aby se takto ve vládě nepřekvapovali a všichni více dbali na společný konsenzus, uvedl předseda vlády na síti X. Místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO) uvedl, že by měl zakročit premiér a Rakušana zkritizoval. Akcie ČEZu na pražské burze v úterý během hodiny po otevření trhu vzrostly o více než dvě procenta na 894 korun.