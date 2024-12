ŽIVĚ: Poslanci by mohli dokončit schvalování novely lex Ukrajina

Poslanci by mohli dokončit závěrečné schvalování novely o dalším prodlužování dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny před ruskou agresí. Před schvalováním je také novela energetického zákona, jež by mohla poslaneckými úpravami omezit peníze ze státního rozpočtu vyplácené na podporované zdroje energie. Večer se má sněmovna vrátit ke druhému čtení novely o růstu televizního a rozhlasového poplatku.

V úvodním kole by sněmovna měla posoudit novelu o Státním pozemkovém úřadu, která by měla urychlit privatizaci majetku po státních podnicích, a novelu zákona, jež vlastníkům lesů prodlužuje lhůtu pro jejich obnovu ze dvou na pět let. Na programu je také sporná myslivecká novela, podle níž by myslivci museli ulovit minimální počty zvěře, které jim určí stát.

Večer by se poslanci měli vrátit ke druhému čtení novely o růstu televizního a rozhlasového poplatku. V úterý jednání vyplnilo 11,5 hodiny. Zatímco podle koaličního tábora mají změny přispět ke stabilitě České televize a Českého rozhlasu a zajistit dlouhodobou udržitelnost jejich činnosti, představitelé opozičních ANO a SPD mluví o nové plošné dani.