ŽIVĚ: ERÚ oznamuje regulovanou část cen elektřiny a plynu pro příští rok

Energetický regulační úřad (ERÚ) oznamuje takzvanou regulovanou část cen elektřiny a plynu pro příští rok. Regulovaná složka elektřiny by podle očekávání analytiků z prvního návrhu úřadu mohla oproti letošku mírně zlevnit, naopak u plynu se očekává nárůst až o patnáct procent. To by znamenalo růst výdajů v řádu desítek korun za megawatthodinu (MWh). Konečné ceny se ale mohou oproti původním očekáváním lišit. Větší část ceny určují dodavatelé, většina z nich na příští rok ohlásila zlevnění.