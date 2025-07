Zájem o přípravné třídy pro děti s odkladem roste. Stát je plánuje rušit

Nejvíc přípravných tříd je podle ministerstva školství (MŠMT) v Praze, poté v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Více než sto pražských přípravných tříd navštěvovalo v uplynulém školním roce třináct set dětí. „Oproti minulému roku se nám přihlásilo již během prvního zápisu třináct dětí, loni jich bylo deset, tedy minimální počet pro otevření přípravné třídy,“ potvrzuje nárůst zájmu ředitelka ZŠ Vodičkova Dagmar Zelená. Například v Praze 7 má přípravné třídy pět základních škol ze šesti. Podle radnice do nich dlouhodobě chodí sedmdesát až sto padesát dětí.

Počet odkladů povinné školní docházky se omezí. Je to dobrý krok, míní analytik

Téměř tisíc dětí navštěvovalo podle dat MŠMT v uplynulém školním roce přípravné třídy v Jihomoravském kraji. „U nás v Brně je spíš problém, že je více dětí než se do přípravné třídy vejde,“ popisuje ředitel PPP Brno Libor Mikulášek.

Přes tisíc dětí docházelo minulý rok podle ministerstva do přípravných tříd v Ústeckém kraji. „Zaznamenáváme velký zájem, kapacita třídy je patnáct dětí a zvýšená osmnáct – tu máme plnou. Loni jsme měli pouze deset, tedy minimum pro otevření třídy,“ říká za ZŠ Anežky České v Ústí nad Labem ředitelka Jindra Šteflová. „Zájem je veliký, máme jednu přípravnou třídu, a to kompletně naplněnou,“ uvádí zástupce ředitele ZŠ Nestěmická Martin Vlček.

V ústecké MŠ Vinařská nezůstane s odkladem žádné z dětí, vedení MŠ potvrdilo, že do přípravných tříd jdou všechny.

Zájem o přípravné třídy dokládají i oslovené mateřské školy. V MŠ Viničná v Praze letos zůstanou pouze dvě děti s odkladem. „Ostatní jdou do přípravných tříd,“ říká ředitelka Andrea Červenková. „Přípravky jsou rodiči velmi žádané, od nás jdou do přípravné třídy tři odkladové děti,“ uvádí ředitelka pražské MŠ Letohradská Lenka Váchová.

O otevření přípravné třídy už je rozhodnuto i ve Speciální mateřské škole, základní škole a praktické škole Pardubice. „Zatím máme kapacitu na minimum naplněnou, ale do září očekáváme naplnění dalších míst, poradny jsou totiž stále přeplněné, protože dítě můžeme přijmout až po doporučení poradenského zařízení,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky Martina Tomková.

Přípravné třídy mají skončit

Přípravné třídy by měly od roku 2029 skončit. Počítá s tím novela školského zákona o omezení odkladů základní školní docházky, kterou 25. června po odmítnutí Senátu znovu schválila sněmovna. Nyní ji dostane k podpisu prezident. „Nejdříve proběhne v tomto a příštím roce podrobný průzkum na toto téma a až ten by měl dát finální odpověď na otázku, zda přípravné třídy skutečně zrušit, případně čím je nahradit tam, kde plní dobře svou funkci,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Veronika Lucká Loosová.

Přípravné třídy mají pomáhat dětem, které potřebují více času na vyrovnání vývojových a jazykových rozdílů před vstupem do prvních tříd. „Je však důležité připomenout, že škola musí být připravena na dítě, nikoli dítě na školu. To znamená, že by měly umět pracovat s různorodostí dětských potřeb, individuálním tempem učení a jazykovou vybaveností a tak dále,“ myslí si Šrámková.