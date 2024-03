Z české opozice zní hlasy na podporu Pellegriniho, z koalice pro Korčoka

Hlasy na podporu Ivana Korčoka znějí od některých politiků české vládní koalice, zatímco představitel opozice podpořil Petera Pellegriniho. V Otázkách Václava Moravce řekl místopředseda vládní ODS a ministr dopravy Martin Kupka, že považuje vítěze prvního kola slovenských prezidentských voleb Korčoka za lepšího kandidáta. Místopředseda opozičního ANO a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček naopak řekl, že si dovede představit druhého postupujícího kandidáta Pellegriniho jako nového slovenského prezidenta. Spolupředsedkyně mimosněmovních Zelených Magdalena Davis pak uvedla, že pro její stranu není ideální ani jeden účastník druhého kola, nejvíce by jí vyhovovalo, kdyby do druhého volebního období pokračovala dosavadní slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

On sám by si Pellegriniho dokázal jako slovenského prezidenta představit též. „Neznám pana Korčoka tak dobře. Znám pana Pellegriniho, vím, že je to člověk pragmatický, prozápadně orientovaný, který umí velmi dobře komunikovat. Jako prezidenta si ho dovedu představit. Ale říkám to s vědomím toho, že neznám dobře pana Korčoka,“ řekl.

Naopak na podporu Ivana Korčoka se vyjádřil místopředseda vládní ODS Martin Kupka. I on však zdůraznil, že nehovoří jménem vlády, v níž zasedá. „S ohledem na to, co říká v uplynulých týdnech i ve vztahu k Rusku, tak já osobně – naše vláda v tomto směru nechce vstupovat do svobodných voleb na Slovensku – pro mě se jeví pro ukotvení Slovenska jako vhodnější kandidát. Ale rozhodnou to voliči na Slovensku, ne ministr dopravy České republiky,“ uvedl Kupka v Otázkách Václava Moravce.

Vymezil se přitom proti slovům Petera Pellegriniho po sečtení hlasů z prvního kola. „Postavil proti sobě slovenské národní zájmy a jasný postoj proti ruské agresi na Ukrajině. To je věc, která je pro nás přesně obráceně, v našem národním zájmu i v národním zájmu Slovenska – a říká to i Korčok – je, aby se všechny státy postavily naprosto jednoznačně a nerelativizovaly k situaci, která je na Ukrajině,“ prohlásil místopředseda ODS.

Podotkl, že kvůli takovým postojům nynějšího slovenského kabinetu přerušila česká strana vzájemné mezivládní konzultace. „Odložení a současné zrušení mezivládních konzultací je unikátní forma, která se odehrává na nejvyšší diplomatické úrovni, kdy se scházejí vlády. V České republice to bývá s polskou vládou, s vládou Slovenska. (…) Jsem přesvědčen, že jsme to udělali správně. Museli jsme zvolit takový krok, aby to bylo srozumitelné pro všechny občany Slovenska,“ konstatoval Kupka.

Karel Havlíček zopakoval postoj ANO, že je to chyba. „Pokud s někým nesouhlasíte, máte právo na to se vymezit. (…) Jestliže nesouhlasíme, tak tato platforma, to vrcholové setkání je unikátní příležitost k tomu, aby se to tam definitivně vyjasnilo. Uvědomte si jednu věc, je to o symbolu. Je to pro nás nejbližší země – byla, jest a bude. Vy si nemůžete brát lidi jako rukojmí, protože se vám to dnes hodí do krámu v rámci marketingu. Nebyl jiný důvod,“ obvinil vládu.