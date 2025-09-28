Agentury Kantar CZ a Data Collect provedly pro Českou televizi druhé kolo výzkumu volebních potenciálů. Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohla v současnosti hypoteticky získat ve volbách do sněmovny, pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb. Suma volebních potenciálů není sto procent (člověk rozhodující se mezi volbou například dvou stran je potenciální volič obou z nich). Volební potenciál je nutno chápat pro každou stranu odděleně.
Volební potenciál Motoristů, Pirátů či SPD roste, ANO lehce ztrácí
Nejvyšší volební potenciál pro volby do Poslanecké sněmovny mělo v době sběru dat druhé vlny (od 10. do 25. září 2025) hnutí ANO, které by při vytěžení celého svého potenciálu mohlo dosáhnout až na 36 procent. Vytěžení potenciálu je situace, kdy se k volbě daného subjektu přikloní všichni voliči, kteří o něm aktuálně uvažují. Ve srovnání s první vlnou realizovanou na konci srpna ale volební potenciál hnutí ANO klesl o 1,5 bodu.
Na druhém místě se s odstupem osmi bodů umístila koalice SPOLU, jejíž potenciál momentálně dosahuje na 28 procent, což je o půl bodu více než před měsícem. Voličská přízeň této koalici je tak více méně stabilní. Třetí a čtvrtý nejvyšší potenciál mají STAN s 26 a Piráti s 22 procenty. Oba tyto subjekty si v potenciálu od srpna polepšily o 1,5, respektive 2,5 bodu, uvedli autoři průzkumu.
Na pátém místě dle volebního potenciálu posílilo hnutí SPD, jehož potenciál je oproti srpnu o dva body vyšší, aktuálně tak dosahuje na 19,5 procenta. Následují Motoristé s 13 procenty, i ti si v potenciálu polepšili, konkrétně o 2,5 bodu.
„Přeskočili tak hnutí Stačilo!, jehož volební potenciál je více méně stabilní na úrovni 10,5 procenta, tedy o půl bodu méně než v srpnu. Těsně pod pěti procenty potenciálu nyní zůstala Přísaha, po ztrátě půl bodu dosahuje její potenciál aktuálně na 4,5 procenta,“ uzavírají autoři výzkumu.
Podrobnosti k průzkumu
Průzkumu ze zúčastnili oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do výpočtu volebního potenciálu. Tedy zcela nevylučují účast u voleb a vybrali politický subjekt jako jeden z maximálně tří vážně zvažovaných.
Náhodným výběrem byl získán reprezentativní vzorek 3013 respondentů, z nichž do výpočtu volebního potenciálu jich vstupuje 2532. Dotazování probíhalo od 10. do 25. 9. 2025 prostřednictvím kombinace CATI (telefonické rozhovory) a CAWI (on-line panel). Poměr počtu rozhovorů je 70:30 ve prospěch CATI. Statistická chyba zisku volebního potenciálu uvedených subjektů se pohybuje v rozmezí od ± 0,8 p.b. u strany s nejnižším zobrazovaným potenciálem až po ± 1,9 p.b. u strany s nejvyšším potenciálem.
Finální datový soubor byl převážen podle základních sociodemografických ukazatelů (pohlaví, věk, kraj, velikost místa bydliště a vzdělání). Oporou při stanovení kvót byla aktuální data Českého statistického úřadu. V rámci převážení dat bylo také zohledněno minulé volební chování respondentů, konkrétně účast či preferovaná strana v parlamentních volbách v roce 2021.
Výsledek je zaokrouhlen na půl procenta. Zobrazeny jsou pouze subjekty s potenciálem nad tři procenta.
Výsledky výzkumu je třeba vždy vztahovat k termínu sběru dat a chápat je jako aktuální volební potenciál ve volbách do Poslanecké sněmovny. Nejedná se tedy v žádném případě o prognózu výsledků voleb.