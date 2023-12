Ve sněmovně vzniká kodex poslance, má nastavit mantinely chování zákonodárců

Předloni v lednu sněmovna přerušila jednání, protože tehdejší poslanec Lubomír Volný vyhrožoval předsedajícímu „flákancem“. Dolní komora tehdy rozhodovala o prodloužení nouzového stavu. Volný se po incidentu odmítl omluvit.

O přibližně tři čtvrtě roku později – v polovině září 2021 – na sebe Volný upozornil znovu. Poté, co odmítl opustit řečniště, ho z jednacího sálu vyvedla ochranka. Ještě předtím stihl vyrvat mikrofon.

Emotivní situace se ve sněmovně objevují i v tomto volebním období. Třeba šéf hnutí ANO Andrej Babiš začátkem září nevybíravě kritizoval ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN). „Tahle nula, co tam sedí na konci, kdo ho zvolil, proč tu vystupuje tenhle zbytečný ministr? Nač tam je, tenhle parazit?“ hřímal Babiš.

Válková: Hranice je tenká

Nejen na podobné incidenty má reagovat Etický kodex poslance. Už několik týdnů na něm pracují zákonodárci z klubů ODS a ANO. Mandátový a imunitní výbor seznámili s jeho přípravou. Pracovní skupina se k němu sejde příští týden.

„Hranice mezi tím, co by měl mandátový a imunitní výbor projednávat a vyvozovat z toho nějaké důsledky včetně sankcí, a mezi tím, kde je to jenom takové, že vy nebo já bychom to neřekli, ale někdo jiný to temperamentně řekne, je velmi tenká,“ upozorňuje předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO).

Podporu mezi jednotlivými kluby zavedení takového dokumentu má. Výjimkou je opoziční SPD. „Etický kodex odmítáme, protože jsme přesvědčeni, že je nadbytečný,“ říká člen výboru a místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

Ve zbylých klubech se debatuje spíše nad tím, jestli má být kodex pouze podkladem pro mandátový výbor, nebo ho má přijmout celá sněmovna. Poslanec ODS Marek Benda míní, že dokument může schválit pouze mandátový výbor, poslanci pak podle něj budou vědět, podle jakých pravidel bude výbor rozhodovat případné prohřešky.