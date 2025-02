Válek chce změnit pravidla příplatků za „vyšší komfort“

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Události: Vláda navrhuje nová pravidla pro příplatky u lékařů

Vláda chce změnit pravidla, podle kterých si lidé připlácejí za péči u lékařů nad rámec zdravotního pojištění – například za komfortnější kyčelní kloub, oční čočku nebo operační metodu. Pokud si je pacient vybere teď, musí kromě zdravotnického prostředku zaplatit i celý zákrok. To by se mělo podle kabinetu změnit, lidé by dopláceli pouze rozdíl mezi základním materiálem nebo postupem, který hradí pojišťovna, a zvolenou dražší variantou. Opozice se obává, že lékaři začnou preferovat pacienty, kteří jsou ochotni si připlatit.

Například u očních čoček pojišťovny hradí jen základní modely, které dokáží vyřešit potíže s viděním na jednu vzdálenost. Existují ale i takové, takzvané multifokální, díky kterým pacient odloží brýle na čtení i na dálku. Pokud si ale nechá do oka vložit tuto složitější čočku, musí si ji zaplatit, a to společně s celou operací, přestože zákroky se neliší. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) to chce změnit. Poslancům předložil návrh, podle kterého by lidé měli platit jen rozdíl mezi zdravotnickým prostředkem hrazeným pojišťovnou a tím, který si vybrali. „Když dnes budete chtít odlehčenou sádru, zaplatíte tisíc korun. Když vstoupí v platnost tato novela, zaplatíte jenom pět set, protože budete platit jen to, co je nad rámec toho, na co máte dnes nárok. Zatímco dnes to platíte celé,“ vysvětlil premiér Petr Fiala (ODS). V případě očních čoček, účinných na více vad najednou, by se cena mohla snížit o několik tisíc.

Podle šéfa resortu si díky poklesu cen bude moci například multifokální čočky, lepší kyčelní náhrady nebo třeba odlehčenou sádru zvolit více lidí. Premiér také očekává, že krok odstraní rozdíly v cenách i podmínkách, za které už dnes nemocnice tyto služby nabízejí. „Netvařme se, že něco takového se dnes neděje. Děje. Ta nabídka je a je potřeba do toho vnést systém a opravdu to učinit dostupnější. Ale nikdo se nemusí bát, není to žádné rozdělování na ty, co mají na něco nárok a nemají nárok,“ řekl Fiala. Lidé si běžně připlácejí také za estetické zákroky, některé zubní výkony, vyšetření v těhotenství nebo nepovinná očkování. Někdy ale mohou na tyto zdravotní služby čerpat příspěvek od pojišťovny. Hradit si pacienti mohou také nadstandardní pokoje a stravu v nemocnicích. Obavy ze zhoršení základní péče Opoziční hnutí záměr odmítají. Novinka by podle nich mohla vést ke zhoršení základní bezplatné péče. „Chtějí zavádět příplatky, chtějí zavádět nadstandardy. Ale já si myslím, že nejdříve je potřeba vyřešit to, že máme milion lidí, kteří nemají praktického lékaře. A my tady budeme řešit, aby si lidé platili za péči? Já si myslím, že tato koalice včetně ministra se připravuje na nějakou neřízenou privatizaci,“ kritizoval člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Kamal Farhan (ANO). Válek se striktně ohradil proti používání slova „nadstandard“, které s věcí podle něj nemá nic společného. „Pokud s tím někdo spojí slovo nadstandard, tak já se strašně omlouvám, buď je to totální hlupák, nebo je absolutní mimoň.“ Zástupci ANO a SPD se také obávají, že by lékaři po schválení novely mohli začít preferovat pacienty ochotné si připlatit. „Mohl by tam vzniknout jakýsi tlak, aby si lidé za služby připláceli. Zdravotnická zařízení a lékaři by to mohli upřednostňovat,“ varovala místopředsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví Karla Maříková (SPD). Podle šéfa resortu ale takový postup návrh zakazuje a zdravotníkům za něj stanovuje pokuty.