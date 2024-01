Ústavní soud veřejně projedná valorizaci penzí. Svědčit budou Stanjura i Jurečka

Poslanci ANO, za které jednala předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová, návrh podali loni v květnu . Snížení mimořádné valorizace v podmínkách prudkého růstu cen bylo podle nich retroaktivní a nabouralo očekávání důchodců. Při použití standardního zákonného mechanismu, který se aktivuje při více než pětiprocentním růstu cen, by průměrný důchod vzrostl o 1770 korun, po novele to bylo jen 760 korun.

„Veřejnost byla v dostatečném předstihu seznámena se záměrem vlády postupovat cestou omezení mimořádné valorizace za účelem omezení výdajů na důchody do budoucna a naplnění mezigenerační solidarity,“ reagovala vláda ve svém vyjádření.

Sněmovní opozice zpochybnila i způsob projednávání novely ve stavu legislativní nouze. Vláda ale upozornila na „nečekaně rychlý, velmi překvapivý“ cenový vývoj na přelomu let 2022 až 2023. Kvůli odvrácení hospodářských škod tak byla podle kabinetu nutná rychlá reakce. Kdyby vláda valorizaci jednorázově nezkrátila, vzrostly by výdaje státního rozpočtu na důchody v roce 2023 o dalších 19,4 miliardy korun. V horizontu třiceti let by to znamenalo nutnost vynaložit 500 miliard navíc, uvádí vláda.