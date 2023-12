Ústavní činitelé se shodli na další podpoře Ukrajiny i krocích ohledně velvyslance v Moskvě

V dlouhodobém horizontu se počítá s tím, že Česko by mělo mít velvyslance v Rusku, oznámil po jednání s nejvyššími ústavními činiteli prezident Petr Pavel. Jako první se podle něj nejspíš bude řešit post zástupce velvyslance. Na Pražském hradě se setkal s premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedy obou komor parlamentu – šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a šéfkou Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Společného jednání o zahraniční politice se účastnil také ministr za příslušný resort Jan Lipavský (Piráti).

„Je normální mít v dalších zemích, se kterými chceme mít nějaké vztahy, velvyslance. Naopak ale není normální, když nějaká země vede agresivní válku proti jiné zemi. To je faktor, který musíme brát v úvahu,“ míní hlava státu.

Fiala připojil, že pomoc Ukrajině znamená podporu české a evropské bezpečnosti i stability a míru ve světě. „Pokud bychom přestali pomáhat Ukrajině, výsledek by pravděpodobně byl, že bychom měli Rusko na hranicích se Slovenskem. To žádný rozumný člověk nemůže připustit,“ uvedl. Nevyplácí se podle něj politika zavírání očí před ruskou agresivní imperiální politikou.

Pavel prohlásil, že podpora Ukrajiny se stává „určitým iritujícím faktorem“ pro některé občany a nezodpovědné politiky. „Měli bychom si ale opakovat, že je motivována především tím, z čeho máme oprávněné obavy, tedy agresivním Ruskem, které nebude respektovat právní řád,“ uvedl prezident. Západ podle něj nesmí dopustit, aby Rusko rozhodovalo, do jakých organizací vstoupí jiné státy a jakou povedou zahraniční politiku.

Prezident ocenil, že se ústavní činitelé setkávají ve věcné atmosféře, to podle něj nebylo vždy zvykem. Koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky v současné situaci považuje za zásadní.

Předseda vlády Fiala po schůzce informoval, že v prvním pololetí příštího roku poletí do Indie, v plánu jsou i cesty do Španělska či Itálie. Šéfku sněmovny Pekarovou Adamovou příští rok čeká návštěva Británie, následovaná návštěvou Arménie. Oznámila také, že plánuje větší cestu po všech pobaltských zemích.

Je třeba vidět i negativní stránky naší zahraniční politiky, upozorňuje Havlíček

Otázky tuzemské zahraniční politiky okomentoval místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Karel Havlíček. Upozornil především na vztahy v rámci Visegrádské skupiny. „Když se podíváme na V4, tak Maďaři nás příliš vážně neberou, Slováci v současné době rovněž příliš ne, uvidíme, jak se to bude vyvíjet na Slovensku, V4 je v rozkladu.“ Je prý třeba vidět i „negativní stránky naší zahraniční politiky“.

Zahraniční politika není podle Havlíčka jen Ukrajina, jakkoli je třeba ji podpořit. V4 nevnímá prý Česko vážně, odůvodnil to negativními vyjádřeními české vlády na zářijové volby na Slovensku. „To, že jsou vztahy studené, poté, co náš premiér ani nepoblahopřeje premiéru Slovenska k vítězství (…), tak je to závěrečný účet,“ usoudil.