Ukrajina bojuje s rukou svázanou za zády, říká estonský exprezident Ilves

Estonsko je podle bývalého prezidenta číslo dva z hlediska zemí, které pomáhají Ukrajině. Vysvětluje to podílem výdajů z HDP. „Spolu se Spojenými státy poskytujeme opravdu velkou pomoc ve prospěch Ukrajině. Vydáváme tři a půl procenta z výdajů HDP na její obranu, takže pokud bereme toto číslo, je to více než Spojené státy. Bereme to opravdu vážně,“ uvedl.

Ilves připomněl, že se Estonsko značně angažuje v podpoře napadené země. „Obecný postoj v Estonsku je ten, že Ukrajina bojuje vlastně náš boj. Čím lépe si vede, tím je to pro nás bezpečnější. Rusové bojují na jejím území, a tím pádem nevpadnou k nám. Není to příliš velkou útěchou pro Ukrajince, ale právě proto se jim snažíme tolik pomáhat,“ prohlásil Ilves.

Občasně přicházejí také varování, že by Rusko mohlo napadnout Pobaltí. Bývalý diplomat a novinář však momentálně hrozbu pro svou zemi neočekává. „Určitě ne v následujících pěti nebo sedmi letech. Jejich armáda je oslabená. Navíc naše země je součástí NATO. Je nepravděpodobné, že by Rusové zaútočili na Pobaltí, dostali by se tak do války s NATO.“

Podle švédského rodáka Ilvese teď záleží také na politické situaci ve Spojených státech amerických, která souvisí s prezidentskými volbami. „Pokud se americký prezident či prezidentka bude snažit vycouvat z aktivit na pomoc Ukrajině, bude to horší. Nemám křišťálovou kouli. Pokud ale bude zvolena Kamala Harrisová, pak zůstane transatlantický vztah silný. Pokud vyhraje volby Donald Trump, tak opakovaně řekl, že o NATO nemá zájem. To si nemyslím, že je dobrý nápad,“ dodal Ilves.