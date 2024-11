Transformace byla tvrdá, ale nezbytná, shodli se Fischer a Topolánek

Všichni tři hosté se shodli, že nezdravé veřejné finance jsou důsledkem obtíží, které vyjmenovali. Ódor tvrdí, že veřejné finance na Slovensku nejsou zdravé, protože společnost neví, co chce. „Chceme anglosaské daně, skandinávské výdělky a balkánskou korupci,“ dodal s tím, že pokud nebude existovat jasná, rozumná a vyvážená strategie, situace se nezlepší.

Topolánek podotkl, že je potřeba sledovat situaci veřejných financí v delším časovém horizontu, a dodal, že úpravy jsou třeba nejen na příjmové stránce, ale také na stránce výdajové. „Navykli jsme se tomu, že odpovědnost je za to, co se udělá, a ne za to, co se neudělá,“ doplnil Fischer.