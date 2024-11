Ekonomika poroste pomaleji, než se čekalo, ukazuje prognóza

„Je to signál, že finanční situace se zlepšuje, což koneckonců vidíme i na chování domácností. V předchozích letech byla spotřeba domácností hlavní brzdou růstu tuzemské ekonomiky, letos a v příštím roce to naopak bude jeden z hlavních tahounů toho, že česká ekonomika vůbec roste,“ doplnil ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Právě útraty domácností by v příštím roce mohly růst o tři procenta. Kromě vyšších mezd i díky pomalejšímu tempu zdražování. To by se podle odhadů mohlo držet v takzvaném tolerančním pásmu centrální banky, tedy od jednoho do tří procent.

„Rizikem je vývoj cen ve službách, který je pořád nadprůměrný. Rizikem je i to, co začínáme pozorovat na trhu nemovitostí, nájmů a všeho, co souvisí s bydlením,“ upozornil hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

A záviset bude také na vývoji cen potravin, které podle posledních statistik přestaly zlevňovat. Na druhou stranu ekonomové dál čekají, že k nižší inflaci pomohou i relativně levné pohonné hmoty.

Shoda významných institucí

Na letošním růstu českého hospodářství o jedno procento se shodují všechny významné finanční instituce. „V současné situaci česká ekonomika na víc nemá. Postavili jsme se na nohy po inflační krizi a zároveň jsou tu dva důležité faktory. Jedním je slabá zahraniční poptávka a druhým negativní vliv fiskální konsolidace, a to je potřeba připomínat. Cena za tuto konsolidaci není úplně malá a ekonomiku znatelně přibrzdila,“ uvedl v Interview ČT24 hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Upozornil v této souvislosti také na to, že měnová politika je trošku pozadu oproti tomu, jak by měla pomáhat ekonomice, respektive jí prý hází klacky pod nohy. „A za této konstelace je jedno procento (růstu) takový malý úspěch,“ poznamenal Marek.