Tři strany chtějí podle Fialy jít i do sněmovních voleb v koalici SPOLU

„Tu jsme ani nikdy výhradně neměli. Nebudu tajit, že jak (Andrej) Babiš a Babišovo hnutí (ANO) neustále využívá antifialovskou kampaň, protože jsem předseda vlády, tak my se vymezujeme vůči vůdci hnutí ANO. Myslím, že to je logické. Nicméně to nestačí,“ přiznal Fiala v rozhovoru s ČTK. Volební modely nyní ANO favorizují, a to s velkým náskokem.

Podle Fialy je zásadní vést jednu kampaň, nikoliv čtyři paralelní. „Pokud půjdeme ve formátu koalice SPOLU, nesmíme pořád myslet jenom na to, co je úzce stranický zájem,“ prohlásil s tím, že koncept koalice považuje za nosný a funkční. „Myslím, že velmi brzy oznámíme veřejnosti společný úmysl jít do dalších voleb,“ dodal. Strany SPOLU podle něj teprve čeká jednání o složení kandidátek a o nominacích.

Důchodovou reformu provedeme, slibuje Fiala

Vláda podle Fialy nabízí lidem lék nebo řešení problémů, které je trápí a které chtějí, aby se vyřešily. „Je to jednoduché – nelíbí se vám, co se děje ve školách a co se učí vaše děti? Máte pocit, že nejsou dobře připraveny? Tak to pojďme změnit. My nabízíme tu cestu – rámcové vzdělávací programy, úprava středních škol. Nelíbí se vám, po čem jezdíme a jak se rychle dostanete z jednoho konce kraje do druhého? My to měníme, pojďte nám dát šanci v tom pokračovat. Nikdo tolik nestavěl, nikdo takhle nezlepšil dopravní dostupnost,“ tvrdí premiér.

Dodal, že kabinet dělá i vše pro to, aby se tuzemské výdělky přiblížily těm v sousedním Německu. Mluvil také o flexibilitě pracovního trhu, zahraničních investorech, investicích s vysokou přidanou hodnotou a „dalších věcech, které prostě pozvednou mzdy v Česku“.