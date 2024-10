Modelu Kantaru dominuje ANO, hnutí STAN posílilo na úkor Pirátů

Hnutí ANO si v říjnovém volebním modelu agentury Kantar CZ drží velký náskok a oproti červnovému průzkumu je na tom ještě lépe. Druhá by byla ODS s odstupem více než dvaceti procentních bodů, za ní by se pak umístilo hnutí STAN, které si oproti červnu polepšilo nejvíce ze všech. Na druhé straně Piráti se v modelu propadli na pětiprocentní hranici. Pokud by strany kandidovaly samostatně, do sněmovny by se dostalo celkem pět subjektů. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.

První místo by v říjnu zaujalo hnutí ANO se ziskem 35,5 procenta, což je o 1,5 procentního bodu více než v posledním, červnovém průzkumu. Druhé místo v modelu zaujímá ODS, která by dosáhla na 14,5 procenta, což je naopak o 1,5 procentního bodu méně než v červnu.

Výrazně, o 4,5 procentního bodu, si podle modelu polepšilo hnutí STAN, které by mělo třináct procent. Následovala by SPD s 6,5 procenta – oproti červnu nárůst o půl procentního bodu. Pětici stran, které by se dostaly do sněmovny, uzavírají Piráti, kteří by měli pět procent. Oproti červnu tak zaznamenali výrazný odliv voličské přízně, ztratili čtyři procentní body.

„Největší část bývalých příznivců Pirátů přešla k hnutí STAN, část pak také k ODS nebo ANO. Ti, kteří se v současné době odvrátili od Pirátů, nejčastěji zmiňují zklamání z jejich celkového jednání po odvolání Ivana Bartoše, vadí jim také, že odešli z vlády. Další uvádí zklamání z digitalizace stavebního řízení nebo obecně ztrátu důvěry,“ uvádí autoři průzkumu. Také poukazují na to, že největší část bývalých příznivců ODS se nyní kloní k hnutí STAN, přičemž odliv přízně od občanských demokratů převažuje nad případným přísunem nových podporovatelů z jiných stran.

Pod pětiprocentní hranicí, jejíž překročení je nutné pro vstup do dolní komory parlamentu, by byla jak TOP 09 s 4,5 procenta, tak lidovci s 3,5 procenta. Po třech procentech by měli komunisté i Přísaha. Na 2,5 procenta by dosáhly strany Motoristé sobě a SOCDEM, dvou procent Svobodní.

Model s koalicí

Za situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnila koalice SPOLU (složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) tak jako v roce 2021, ovšem už ne koalice Pirátů a STAN, by hnutí ANO na prvním místě mělo 36,5 procenta, oproti červnu o dva procentní body více. Druhá by byla koalice SPOLU s dvaceti procenty, ve srovnání s předchozím průzkumem je to ale o 2,5 procentního bodu méně.

Nejvýraznější nárůst také v tomto modelu vykázalo hnutí STAN. Polepšilo by si oproti červnu dokonce o 5,5 procentního bodu na čtrnáct procent. SPD by získala o procentní bod více a měla by tak sedm procent. Piráti by se i v tomto případě propadli o čtyři procentní body na pět procent. Další subjekty by se do sněmovny podle říjnového modelu nedostaly.