„Soutěž o největšího zrádce.“ Okamura zkritizoval nominaci Síkely na eurokomisaře

ČT24

, den

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Interview ČT24 s Tomiem Okamurou (zdroj: ČT24)

Předseda opozičního SPD Tomio Okamura nesouhlasí s rozhodnutím vlády, podle které by se měl Jozef Síkela (STAN) stát evropským komisařem za Českou republiku. Míní, že ve funkci ministra průmyslu poškodil Českou republiku ve prospěch německé ekonomiky a Bruselu. Je to ten nejlepší možný kandidát z hlediska Fialovy vlády, pro nás je to ten nejhorší možný kandidát, prohlásil Okamura v Interview ČT24.

„Mně to připomíná soutěž o největšího zrádce českých občanů a českých firem, protože ministr Síkela skutečně splňuje podmínku Fialovy vlády a Evropské unie na jedničku. To znamená, aby pracoval pokud možno celou dobu proti našim občanům a proti České republice a aby byl co nejvíce servilní vůči Německu a Bruselu,“ prohlásil Okamura. Šéf SPD vyjmenoval důvody, proč podle něj Síkela není tím správným kandidátem na post eurokomisaře. „Za ministra Síkely platí naši občané a firmy nejvyšší ceny elektřiny v celé Evropské unii v přepočtu na paritu kupní síly,“ míní Okamura. Dále zmínil energetickou chudobu, kdy šestina domácností nemá peníze na to, aby si doma mohla dostatečně vytápět. Upozornil i na rekordní propad průmyslové výroby v Česku. „A výkon naší ekonomiky je v tuto chvíli na úrovni roku 2017, takže tento ministr a vláda místo toho, aby nás táhli dopředu, nás táhnou o sedm let dozadu,“ kritizoval Okamura.

Ministr průmyslu podle šéfa SPD také neustále lže, protože říkal, že zbaví Českou republiku závislosti na ruské ropě. „Teď za první čtyři měsíce platíme za ruskou ropu více a dražší peníze, než jsme platili dokonce před energetickou krizí,“ tvrdí Okamura. Zbavit se závislosti na ruské ropě vláda slíbila nejpozději do poloviny příštího roku (pozn. redakce). Okamura si přesto myslí, že energie pak budou dražší. „Takovýto Síkela za hnutí STAN je teďka nominantem na eurokomisaře. Člověk z vlády a člověk, který konkrétně okrádá lidi a firmy i ve srovnání se západními zeměmi, i ve srovnání s východními zeměmi,“ dodal předseda opozičního hnutí. Zmínil také, že Síkela jako ministr zastropoval ceny energií až na podzim 2022, přestože ho na to hnutí SPD upozornilo již dříve.