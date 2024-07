Síkela už byl spíš „ministr Bruselu“, míní Havlíček. Výběr je dle Středuly plný otazníků

Podle něj však byl Síkela spíše „ministr Bruselu“. „On nebyl ministrem průmyslu a už vůbec ne toho českého,“ rýpl si Síkelův předchůdce v čele resortu v Babišově vládě s tím, že pro český průmysl je Síkelův odchod „spíše lepší zpráva“.

Nyní bude podle Havlíčka záležet na tom, jaké portfolio se pro Síkelu podaří vyjednat. „Logicky je to člověk, který je z bankovního prostředí, takže by mu blíže bylo určitě ekonomické prostředí,“ myslí si.

Středula: Výběr plný otazníků

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je výběr Síkely „plný otazníků“. Zajímalo by ho, kam vláda cílí. „To znamená – jaké by to portfolio chtěla? Co bude chtít současný ministr průmyslu prosazovat?“ vyjmenoval Středula. Česku by silné portfolio přál. „Myslím, že si to Česká republika nejenom zaslouží, ale že je to pro budoucnost velmi důležité,“ věří odborář.

Vláda se podle Jurečky dohodla na tom, že nominace na eurokomisaře přijde z koalice PirSTAN. „Dohoda byla taková, že předloží jednoho nominanta. Pro nás bylo drobné překvapení, že ty nominace přišly ze strany STAN dvě,“ popsal jednání Jurečka, podle kterého vláda zvolila jen jednoho kandidáta, protože nechtěla, aby finální rozhodnutí udělal někdo jiný. „Kdybychom dali předsedkyni Komise dvě jména, tak pak to rozhodování nedržíme v rukou my,“ osvětlil situaci vicepremiér.