Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení částí konsolidačního balíčku

U změn v předpisech o pozemních komunikacích, účetnictví, auditorech či podnikání na kapitálovém trhu senátorům vadilo, že se staly součástí konsolidačního balíčku až díky komplexnímu pozměňovacímu návrhu v dolní komoře. Senátoři namítali, že uvedené změny vůbec nenavrhla vláda a až do druhého sněmovního čtení k nim nebyl vedený legislativní proces. Považují je za nepřijatelné legislativní přílepky bez vazby na obsah a účel balíčku, ke kterým se nemohla vyjádřit připomínková místa ani Legislativní rada vlády.

Soud se zabýval také tím, zda novela zákona o dani z hazardních her porušuje právo obcí na samosprávu. „Dospěl k závěru, že změna v rozpočtovém určení daní z hazardních her do samotné podstaty práva obcí na samosprávu nezasáhla. Skutečnost, že došlo k výpadku v dílčím příjmu obcí v případě hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu a hazardních her provozovaných bez potřebného základního povolení nebo ohlášení, nevypovídá nic o reálných dopadech na celkové hospodaření obcí a na výkon jejich práva na územní samosprávu,“ dodal Svatoň.