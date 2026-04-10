Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku, k nehodám došlo i v Plzeňském kraji


10. 4. 2026
V několika krajích sněží (10. 4. 2026)
Sněžení v Karlovarském kraji zkomplikovalo dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná. Sníh napadl také v Plzeňském kraji, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství.

„Od ranních hodin došlo k přibližně deseti dopravním nehodám, při kterých došlo naštěstí pouze k lehkým zraněním. Krátce po sedmé hodině ranní došlo k dopravní nehodě na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů směrem na Prahu. Silnice byla několik desítek minut zcela uzavřena a policisté na místě řídili dopravu,“ informoval policejní mluvčí Jan Bílek.

Podle serveru dopravní info byly silnice zasněžené na většině území kraje, na Karlovarsku a ve vyšších polohách Krušných hor jsou komunikace pokryty rozježděným sněhem i během dopoledne. Situace je lepší na Chebsku, kde sníh na vozovkách neleží, komunikace jsou mokré a místy mohou klouzat. Podobně je tomu na Sokolovsku, kde jsou silnice mokré.

Na většině území kraje se teploty pohybují okolo nuly. Sněžení nebo déšť se sněhem by měly ustávat kolem poledne.

Redaktor ČT Václav Matoušek o dopravě v Karlovarském kraji
Sněžilo i v Plzeňském kraji

Také řidiče v Plzni překvapil v pátek sníh, na mokrých vozovkách došlo k několika nehodám – jejich počet ale není nijak vysoký a přibližně odpovídá průměrnému dennímu počtu, uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Nehoda se stala například v Žinkovech na jižním Plzeňsku nebo v Bezděkově na Klatovsku. Hasiči také zasahovali u nehody osobního auta v blízkosti obce Žilov na severním Plzeňsku.

Silničáři v pátek však ani kvůli zimní údržbě nevyjížděli, řekla mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová. „Na Šumavě byly ráno dešťové srážky, na Tachovsku sice sněžilo, ale sníh na teplejším povrchu silnic tál,“ řekla. Podle dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic jsou silnice sjízdné, místy ještě mohou být sněhové přeháňky.

Podle Jany Adamovské z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu napadlo v kraji do čtyř milimetrů srážek. „Sněhu může být místy tak do dvou centimetrů. Na silnicích se ale nedrží – taje, protože mají teplejší povrch,“ řekla.

Sněžení v tento den není neobvyklé. „Zrovna jsme si říkali, že asi před pěti lety sněžilo také ve stejný den,“ uvedla Adamovská. Teplotní rekordy v Plzeňském kraji pro pátek nabízejí také větší zimu. Krajské teplotní minimum je z roku 1968, kdy bylo v Domažlicích minus devět stupňů Celsia. Naopak maximální krajská teplota pro 10. duben je z roku 2017, kdy meteorologové v Plzni-Bolevci naměřili 25 stupňů Celsia, dodala Adamovská.

Na horách bude sníh až do odpoledne

Meteorologové uvedli, že v Plzeňském a Karlovarském kraji ráno sněží i v nejnižších polohách. „Aktuálně máme poměrně výrazné sněžení v Plzni, kde se udržuje už i slabá sněhová pokrývka,“ uvedli na síti X.

V Plzeňském kraji by teploty měly odpoledne vyšplhat přibližně k deseti stupňům Celsia. Podle předpovědi meteorologů na horách přetrvá sněžení až do odpoledne.

Čerpací stanice v krajích výrazně zlevnily naftu, většinou na vládní maximum

Na čerpacích stanicích v krajích v pátek výrazně zlevnila nafta a na mnohých místech ji prodejci nabízejí za 45,20 koruny za litr, tedy za maximální možnou cenu stanovenou ministerstvem financí. Za nižší cenu ji prodávají například pumpy, které odebírají paliva od státního podniku Čepro. Ceny benzinu jsou u pump většinou nižší než cenový strop, který činí 41,77 koruny za litr. Jedna čerpací stanice na Znojemsku kvůli vládním cenovým stropům neotevřela.
10:25Aktualizovánopřed 15 mminutami

Nezaměstnanost v březnu klesla na pět procent

Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla proti únoru o dvě desetiny procentního bodu na rovných pět procent, vyplývá z čerstvě zveřejněných údajů Úřadu práce ČR. Lidí bez práce ubylo o 9367, úřady evidovaly ke konci měsíce 372 338 uchazečů o zaměstnání. Počet volných míst stoupl o 1840, úřady nabízely 91 545 pracovních pozic.
10:13Aktualizovánopřed 45 mminutami

Uměle vytvořený problém, říká ke sporu ohledně účasti na summitu NATO Kysela

Ani ministr zahraničí, ani vláda nemůže bránit běžnému vystupování prezidenta navenek, řekl v Událostech, komentářích ústavní právník Aleš Gerloch. V případě otázky, kdo Česko zastoupí na summitu NATO, se podle něj ovšem jedná o jiný případ, protože jde o mezinárodní organizaci a zastupování vlády v ní. „Vystřídali jsme řadu premiérů a prezidentů a víceméně to fungovalo, takže kdybychom ten problém uměle nevytvořili, (...) tak ho nemusíme řešit,“ říká ústavní právník Jan Kysela. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
před 48 mminutami

Žalobce podal návrh na vzetí do vazby u tří obviněných v podvodu s dotacemi

Pověřený evropský žalobce Radek Mezlík podal návrh na vzetí do vazby u tří obviněných v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem, zjistila ČT. V pátek odpoledne o jeho návrhu rozhodne brněnský městský soud. Policie v kauze obvinila sedm lidí a dvě právnické osoby. Mezi stíhanými jsou tři veřejní činitelé.
07:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoPřemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

Líhniště komárů hledají vědci v lužních lesích jižní Moravy. Pomocí letadla a dronů chtějí zmapovat tůně, kde se hmyz líhne. Na pozoru se mají i před nenápadnými sníženinami. Stačí trocha vody a půda ožije. „Na jeden metr čtvereční tam může být až několik tisíc vajíček. Ona samozřejmě laickým okem nejsou vidět,“ sdělil geoinformatik Jan Brus z Univerzity Palackého v Olomouci. V CHKO Soutok jsou komáří kalamity obvyklé v létě, při hrozícím přemnožení pak vědci zakročí postřikem. „Nechceme ty komáry zničit, ale limitovat je na únosnou mez,“ dodal Brus.
před 5 hhodinami

Na středních školách začínají jednotné přijímací zkoušky

Na středních školách v pátek začínají jednotné přijímací zkoušky, druhý termín pro uchazeče o čtyřleté maturitní obory a nástavby je v pondělí. Meziročně se k jednotné přijímací zkoušce na čtyřleté obory podle dat Cermatu přihlásilo o zhruba 1640 uchazečů méně, letos jich je kolem 96 450. Uchazeči o víceletá gymnázia budou jednotnou přijímací zkoušku konat příští týden v úterý a ve středu. Celkem bude letos jednotnou přijímací zkoušku podle dat Cermatu skládat zhruba 122 400 žáků, o 2200 méně než loni.
před 7 hhodinami

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem,“ řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
