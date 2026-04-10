Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku, k nehodám došlo i v Plzeňském kraji

Sněžení v Karlovarském kraji zkomplikovalo dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná. Sníh napadl také v Plzeňském kraji, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství.
„Od ranních hodin došlo k přibližně deseti dopravním nehodám, při kterých došlo naštěstí pouze k lehkým zraněním. Krátce po sedmé hodině ranní došlo k dopravní nehodě na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů směrem na Prahu. Silnice byla několik desítek minut zcela uzavřena a policisté na místě řídili dopravu,“ informoval policejní mluvčí Jan Bílek.
Podle serveru dopravní info byly silnice zasněžené na většině území kraje, na Karlovarsku a ve vyšších polohách Krušných hor jsou komunikace pokryty rozježděným sněhem i během dopoledne. Situace je lepší na Chebsku, kde sníh na vozovkách neleží, komunikace jsou mokré a místy mohou klouzat. Podobně je tomu na Sokolovsku, kde jsou silnice mokré.
Na většině území kraje se teploty pohybují okolo nuly. Sněžení nebo déšť se sněhem by měly ustávat kolem poledne.
Sněžilo i v Plzeňském kraji
Také řidiče v Plzni překvapil v pátek sníh, na mokrých vozovkách došlo k několika nehodám – jejich počet ale není nijak vysoký a přibližně odpovídá průměrnému dennímu počtu, uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Nehoda se stala například v Žinkovech na jižním Plzeňsku nebo v Bezděkově na Klatovsku. Hasiči také zasahovali u nehody osobního auta v blízkosti obce Žilov na severním Plzeňsku.
Silničáři v pátek však ani kvůli zimní údržbě nevyjížděli, řekla mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová. „Na Šumavě byly ráno dešťové srážky, na Tachovsku sice sněžilo, ale sníh na teplejším povrchu silnic tál,“ řekla. Podle dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic jsou silnice sjízdné, místy ještě mohou být sněhové přeháňky.
Podle Jany Adamovské z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu napadlo v kraji do čtyř milimetrů srážek. „Sněhu může být místy tak do dvou centimetrů. Na silnicích se ale nedrží – taje, protože mají teplejší povrch,“ řekla.
Sněžení v tento den není neobvyklé. „Zrovna jsme si říkali, že asi před pěti lety sněžilo také ve stejný den,“ uvedla Adamovská. Teplotní rekordy v Plzeňském kraji pro pátek nabízejí také větší zimu. Krajské teplotní minimum je z roku 1968, kdy bylo v Domažlicích minus devět stupňů Celsia. Naopak maximální krajská teplota pro 10. duben je z roku 2017, kdy meteorologové v Plzni-Bolevci naměřili 25 stupňů Celsia, dodala Adamovská.
Na horách bude sníh až do odpoledne
Meteorologové uvedli, že v Plzeňském a Karlovarském kraji ráno sněží i v nejnižších polohách. „Aktuálně máme poměrně výrazné sněžení v Plzni, kde se udržuje už i slabá sněhová pokrývka,“ uvedli na síti X.
V Plzeňském kraji by teploty měly odpoledne vyšplhat přibližně k deseti stupňům Celsia. Podle předpovědi meteorologů na horách přetrvá sněžení až do odpoledne.