Kandidát na ministra Vlček s prezidentem Pavlem řešili priority resortu průmyslu

Prezident Petr Pavel v pondělí odpoledne na Pražském hradě přijal kandidáty na ministry Lukáše Vlčka (STAN) a Petra Kulhánka (STAN). Oba na vládní post navrhuje hnutí STAN. Vlček by měl vést resort průmyslu a obchodu, dosavadní ministr Jozef Síkela (STAN) totiž míří do Evropské komise. Petr Kulhánek je kandidátem na ministra pro místní rozvoj. V čele resortu by měl nahradit Ivana Bartoše (Piráti), který ve vládě skončil kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení ke třicátému září na návrh premiéra Petra Fialy (ODS).