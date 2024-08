Ministerstvo chce omezit miliardy letáků, senioři se o ně obávají

Poznamenal, že z reklamního letáku se stává odpad, který v lepším případě skončí v modrém kontejneru na papír, v horším případě se povaluje po zemi. „Ale náklady na to nakládání s odpadním letákem nesou obce, nikoliv výrobci. To chceme napravit,“ zdůvodnil s tím, že resort si od kroku slibuje, že se výrobci letáků budou podílet právě na nakládání s odpadem, které podle něj společně s provozem modrých kontejnerů „něco stojí“.

Ministerstvo chce novelou urychlit přesun letáků do on-line prostředí. Z průzkumu pro Radu seniorů nicméně vyplývá, že tištěným letákům před elektronickými dává přednost 77 procent seniorů starších šedesáti let, v případě respondentů nad sedmdesát let je to 84 procent. Většina dotázaných také považuje za důležité tištěné reklamní letáky zachovat – vyslovily se tak dvě třetiny seniorů starších 60 let a 74 procent seniorů nad sedmdesát.

Průzkum agentury Nielsen pro Radu seniorů ČR, který má k dispozici ČTK, ukázal, že na základě nabídek z tištěných reklamních letáků v obchodech nakupuje 94 procent českých seniorů, přičemž třetina často. Průzkumu se v červenci zúčastnilo více než tisíc respondentů. Desatová upozornila, že z dat vyplynulo, že 67 seniorských domácností používá reklamní leták k nákupům, v kategorii 70+ je to 75 procent domácností. „Na otázku, do jaké míry je pro ně tištěný leták důležitý, odpovědělo osmdesát procent, že zásadní, pouze šest procent seniorské populace se o letáky vůbec nezajímá,“ přiblížila.

Desatová ale tvrdí, že společnosti vydávající letáky poplatek platit nebudou. Podle ní už jeden řetězec má letáky vystavené s tím, že jejich cena činí čtyři koruny. „Přejde to k tomu, že řetězce budou letáky prodávat, tím pádem nastane to, o čem mluvíme celou dobu – že to stejně zaplatí spotřebitel a ten, který to nejvíc potřebuje, který podle letáku nakupuje. To jsou opět ti, kteří mají hlouběji do kapsy,“ varovala.

Mluvčí resortu Veronika Krejčí už dříve uvedla, že připravovaná novela zákona o obalech bude účinná nejdříve v příštím roce. „Do té doby mají producenti letáků dostatek času na kreativní, a hlavně adresné řešení zvláště pro seniory, kteří nevyužívají on-line prostředí ve svém počítači nebo telefonu,“ míní.