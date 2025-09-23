S podmínkou odešel od soudu senior z Prachaticka, který zaslal několik výhrůžek prezidentovi Petru Pavlovi, ministryni obrany Janě Černochové, senátorce Miroslavě Němcové (obě ODS) a také jednomu europoslanci. Musí také zaplatit deset tisíc korun a absolvovat program, kde se mimo jiné bude učit empatii, zjistila ČT.
Senior vyhrožoval politikům. Dostal podmínku a musí na kurz empatie
Soud muže uznal vinným trestním příkazem. „Obviněný J. J. byl uznán vinným jednak přečinem vyhrožování s cílem působit na úřední osoby,“ sdělila ČT mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Eva Švíglerová s tím, že se jednalo o více skutků.
„Za uvedené přečiny mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání šest měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání třicet měsíců,“ popsala dál mluvčí. Doplnila, že muž bude pod dohledem probačního úředníka a musí uhradit peněžitý trest deset tisíc.
Kurz empatie
„A konečně byla obviněnému uložena přiměřená povinnost podrobit se resocializačnímu programu Vnímám i Tebe poskytovaného Probační a mediační službou ministerstva spravedlnosti,“ dodala mluvčí.
Program má za cíl rozvíjet empatii, uvědomit si dopady svého jednání na vlastní život, život blízkých i život obětí a převzít za toto jednání odpovědnost, jak uvádí web vězeňské služby.
Policisté o případu poprvé informovali loni na podzim. Tehdy uvedli, že muž politikům vyhrožoval pobodáním nožem a posláním do plynu, v jiné výhrůžce zase postavením ke zdi a kulkou do hlavy. Zveřejnili i kamerové záznamy podezřelého. Toho pak pomohl identifikovat svědek.
Obviněný se podle dřívějších informací policistů k činu nedoznal. Ve věci tak museli znalci zpracovat posudky, mimo jiné z odvětví jazykového projevu a ručního písma.