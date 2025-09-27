Všechny strany a hnutí, které mají podle průzkumu agentury Kantar reálnou šanci vstoupit do sněmovny, se shodují na tom, že by se v Česku neměly rušit žádné nemocnice. Podporují ale přeměnu málo využívaných akutních lůžek na lůžka následné a dlouhodobé péče. K omezení menších zařízení kvůli větší efektivitě přistoupili třeba v Německu. Různé názory mají politické subjekty na případné zavedení takzvaných nadstandardů. Možnost připlatit si za lepší péči podporují Starostové, Piráti a Motoristé – i podle nich by ale pacientům vždy musela zůstat také plně hrazená varianta.
Rušení nemocnic strany a hnutí nepodporují
