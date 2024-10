Rozpočet míří do sněmovny, opozice kritizuje výběr daní

Ve sněmovně už by ale měla být vládní koalice při schvalování plánu státních financí jednotná. Podobně jako při jednání rozpočtového výboru, který doporučil schválit plánované příjmy, výdaje a také schodek ve výši 241 miliard korun. Stejná základní čísla by měla projít i při středečním prvním čtení.

„Pak samozřejmě bude debata mezi prvním a druhým čtením o potenciálních přesunech mezi kapitolami, ale to už ty základní parametry rozpočtu nezmění,“ sdělil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Podle opozice vláda nešetří

Mezi hlavní vládní rozpočtové priority patří například meziroční zvýšení výdajů na investice o 65 miliard nebo dodržení závazku vydávat na obranu země dvě procenta HDP. S hlasy sněmovní opozice však vláda počítat nemůže.

Hlavním důvodem je podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše to, že vláda nevybírá daně a nešetří. „My, pokud se dostaneme nazpátek do vlády, tak to je první věc, co bychom chtěli. Vybírat daně, tak jak jsme to dělali v minulosti,“ popsal Babiš.