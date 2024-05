Reportéři ČT: Český zbrojař chystá v USA obchod za miliardy. Šerifové mluví o bezpečnostní hrozbě

Tito senátoři kvůli obavám z české firmy napsali americké ministryni financí Janet Yellenové, která předsedá zmíněnému Výboru pro zahraniční investice, jenž obchod prověřuje. „Je to v podstatě mezivládní organizace, což samo o sobě vám říká, že to bude mocná organizace. Předsedá jí ministryně financí, má devět členů,“ vysvětlil Lukeš. Kromě Yellenové mezi členy patří ministr zahraničí, ministr obrany, ministr pro vnitřní bezpečnost nebo ministr spravedlnosti.

„CSG nevyužívá žádné ruské financování, jinak by těžko mohly mít některé její společnosti v Česku prověrku České republiky i NATO na stupeň tajné. Stejně tak CSG nemá žádné vztahy na vnitřní okruh prezidenta Putina. A co se týče slovenského podnikatele Alexeje Beljajeva, v tuto chvíli CSG nemá žádné majetkové propojení s jeho firmami. V minulosti ho měla, ale v současné době se jedná o ryze obchodní spolupráci v železničním průmyslu,“ řekl k tomu Čírtek.

Další námitka amerického senátora proti Czechoslovak Group se týká kauzy houfnic Dana, kterými disponovala ázerbájdžánská armáda. Ázerbájdžán je kvůli svému mnohaletému boji s Arménií o území Náhorního Karabachu považovaný za krizovou oblast, do níž by se podle doporučení Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě zbraně dodávat neměly. Houfnice, které se tam přesto dostaly, vyrobila skupina Czechoslovak Group.

„V obranném průmyslu platí, že o většině zakázek a jejich detailech nemůžete mluvit z důvodu ochrany obchodních informací i smlouvy se zákazníkem. Proto nemůžu říci nic jiného, než že nikdy nedošlo k porušení žádného zbrojního embarga a nikdy jsme za to nebyli vyšetřováni, natož sankcionováni,“ okomentoval Čírtek.

„Skutečně to je šedá zóna. Ale oni by zároveň bez toho nepřežili. Kdyby čeští zbrojaři neprodávali do Afriky, neprodávali do těchto regionů, tak by dnes nebyli schopni podporovat Ukrajinu,“ podotkl Ludvík.

Podle Kennedyho CSG obchoduje s Čínou

Podle dalšího republikánského senátora, už zmíněného Johna Kennedyho, je CSG riziková zase proto, že má obchodní vztahy s komunistickou Čínou. „Dceřiná společnost firmy Czechoslovak Group, která se jmenuje Eldis, dodává do Číny radary. V článku na serveru info.cz z roku 2019 je tato firma citovaná jako hrdá na to, že začíná obchodovat s čínskými státními společnostmi. (…) A v roce 2022 jiná dceřiná společnost firmy Czechoslovak Group poskytla součásti brzdového systému výzkumnému a vývojovému pracovišti čínské firmy Huawei,“ řekl v Senátu.

Huawei je čínský technologický gigant, ale Spojené státy před šesti lety zákonem zakázaly svým vládním úřadům obchodovat s touto firmou. Byla totiž v USA obviněná ze špionáže pro Čínu a z krádeží duševního vlastnictví.

„Jedna z našich společností dodala brzdové systémy pro kolejová vozidla pro švýcarskou společnost Stadler a ta vyráběla a dodala i několik příměstských vlaků pro kampus Huawei v Číně. Z toho nelze konstruovat žádný vztah skupiny CSG ke společnosti Huawei,“ namítl Čírtek.