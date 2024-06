Přísaha Roberta Šlachty je pro ODS „no go“, sdělil Vondra. Bartůšek mluvila o zhrzeném egu

Europoslanci za STAN budou v Evropské lidové straně (EPP), kde mají podle Farského větší šanci prosadit program, s nímž byli zvoleni, než kdyby byli v konzervativní části Renew. I on zmínil, že Renew není v nejlepší kondici.

„Že hnutí ANO odešlo z Renew nebylo překvapení, překvapení bylo, že tam pořád ještě bylo,“ míní Farský. ANO podle něj prohlašovalo pravý opak toho, co Renew v Evropě prosazuje – třeba v souvislosti s federalizací, Green Dealem nebo migračním paktem.

„Že to tak rychle opustili, je asi rozhodnutí Andreje Babiše. Je to jejich volba,“ prohlásil Vondra. Nevěří, že by Babiš tento krok udělal nahodile. Spekuluje se totiž o možném spojení s maďarskou stranou Fidész Viktora Orbána, případně se slovenským Smerem v nové frakci. Vondra zmiňuje, že frakce Renew je nyní výrazně oslabena.

ANO v pátek oznámilo, že vystoupí z liberální frakce Renew Europe i z evropské strany ALDE. Podle šéfa hnutí Andreje Babiše by ve frakci nemohlo plnit svůj program. Zástupce hnutí ČT24 do pořadu zvala, pozvání však nepřijali. Podle Vondry mělo ANO značný vyjednávací potenciál, neboť bylo v Renew druhou nejsilnější národní skupinou.

Také Bartůšek vyzdvihovala v otázce ukotvení v Evropském parlamentu nutnost prosazovat programové body – boj proti Green Dealu a nelegální migraci, či zachování práva veta.

„Hledáme frakci a uskupení, kde budeme mít šanci toto prosadit,“ sdělila s tím, že Přísaha a Motoristé intenzivně vyjednávají, protože zůstat nezařazený není optimální. Příští týden by podle ní mohlo být jasno. Pořád jsou prý ve hře i Evropští konzervativci a reformisté (ECR). S druhým zvoleným europoslancem za Přísahu a Motoristy se neplánují rozdělit, prohlásila také.

Shoda ODS a Přísahy?

Vondra, který prý postavil kandidaturu na postu místopředsedy frakce ECR, vidí s Přísahou a Motoristy programové shody ve snaze korigovat Green Deal či změnit migrační pakt. Nikoho dalšího ale tato frakce prý nepotřebuje. Podle něj by „95 procent“ členů ODS nevydýchalo šéfa Přísahy Roberta Šlachtu, který podle něj přivedl Babiše do politiky. „Přísaha Roberta Šlachty je pro ODS no go,“ prohlásil.

Bartůšek to považuje za nešťastné. „Programové shody máme (...), ale vracíme se jedenáct let zpátky a taháme staré křivdy. (...) Nebyl to Robert Šlachta, kdo zničil ODS. Víme, proč byl vpád na vládu,“ uvedla s odkazem na razii na Úřadu vlády, po níž padla vláda Petra Nečase. Šlachta byl tehdy ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.