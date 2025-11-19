Prezidentově hře nerozumím, říká Pokorná Jermanová. Vondra mluví o ochraně zákonů

45 minut
ANO je přesvědčeno, že příštím předsedou vlády bude jeho předseda Andrej Babiš, uvedla europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Argumentovala jak výsledkem voleb, tak dohodou partnerů možné koalice. Poznamenala, že nerozumí prezidentu Petru Pavlovi, který po Babišovi žádá zveřejnění toho, jak se vypořádá se střetem zájmů. Dle europoslance Alexandra Vondry (ODS) je prezidentův požadavek zcela legitimní. Jde prý o ochranu ústavnosti a zákonů, jmenování premiérem je prý Pavlova zodpovědnost. Debatou v Událostech, komentářích provázela Jana Peroutková.