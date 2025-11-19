Prezidentově hře nerozumím, říká Pokorná Jermanová. Vondra mluví o ochraně zákonů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
45 minut
Události, komentáře: Střet zájmů Andreje Babiše (ANO)
Zdroj: ČT24

ANO je přesvědčeno, že příštím předsedou vlády bude jeho předseda Andrej Babiš, uvedla europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Argumentovala jak výsledkem voleb, tak dohodou partnerů možné koalice. Poznamenala, že nerozumí prezidentu Petru Pavlovi, který po Babišovi žádá zveřejnění toho, jak se vypořádá se střetem zájmů. Dle europoslance Alexandra Vondry (ODS) je prezidentův požadavek zcela legitimní. Jde prý o ochranu ústavnosti a zákonů, jmenování premiérem je prý Pavlova zodpovědnost. Debatou v Událostech, komentářích provázela Jana Peroutková.

Výběr redakce

Sikorski hrozí po sabotáži na železnici „nediplomatickou“ odpovědí

Sikorski hrozí po sabotáži na železnici „nediplomatickou“ odpovědí

09:51Aktualizovánopřed 1 mminutou
Ruský útok v Ternopilu má devět obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

Ruský útok v Ternopilu má devět obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

06:24Aktualizovánopřed 22 mminutami
Vojáci NATO na východě Polska testovali stíhací drony

Vojáci NATO na východě Polska testovali stíhací drony

před 1 hhodinou
Nechceme s prezidentem vykopávat válečnou sekeru, říká Havlíček

Nechceme s prezidentem vykopávat válečnou sekeru, říká Havlíček

před 2 hhodinami
Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Vznikající vláda by mohla nová pravidla sněmovny předložit do konce roku

Vznikající vláda by mohla nová pravidla sněmovny předložit do konce roku

před 4 hhodinami
Klimtův portrét se stal druhým nejdražším dílem prodaným v aukci

Klimtův portrét se stal druhým nejdražším dílem prodaným v aukci

před 6 hhodinami
Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Prezidentově hře nerozumím, říká Pokorná Jermanová. Vondra mluví o ochraně zákonů

ANO je přesvědčeno, že příštím předsedou vlády bude jeho předseda Andrej Babiš, uvedla europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Argumentovala jak výsledkem voleb, tak dohodou partnerů možné koalice. Poznamenala, že nerozumí prezidentu Petru Pavlovi, který po Babišovi žádá zveřejnění toho, jak se vypořádá se střetem zájmů. Dle europoslance Alexandra Vondry (ODS) je prezidentův požadavek zcela legitimní. Jde prý o ochranu ústavnosti a zákonů, jmenování premiérem je prý Pavlova zodpovědnost. Debatou v Událostech, komentářích provázela Jana Peroutková.
před 1 hhodinou

Nechceme s prezidentem vykopávat válečnou sekeru, říká Havlíček

Podmínka prezidenta Petra Pavla, aby šéf ANO Andrej Babiš sdělil před jmenováním premiérem, jak vyřeší svůj střet zájmů, podle prvního místopředsedy hnutí Karla Havlíčka nevyplývá ze zákona, ale přesto bude akceptována. „Z mého pohledu se jedná o seriózní přístup, jedná se o vstřícný krok a my nechceme vykopávat žádnou válečnou sekeru s panem prezidentem,“ zdůraznil Havlíček v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
před 2 hhodinami

Firmy obtížně hledají pracovníky pro zimní sezonu

Už 143 zaměstnavatelů ohlásilo letos do října hromadné propouštění. O práci tímto způsobem přijde více než jedenáct tisíc lidí, o dva tisíce méně než loni. Firmám se ale i tak obtížně shánějí pracovníci pro zimní sezonu. Personalisté uvádějí, že za to může větší nabídka sezonních prací a malá ochota Čechů dojíždět za prací. Pracovní trh přesto prochází změnou, podle generální ředitelky ManpowerGroup a prezidentky Asociace personalistů ČR Jaroslavy Rezlerové klesá počet pracovníků v průmyslu a naopak roste ve službách. Tento trend podle ní potrvá dalších deset až patnáct let. Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček (ODS) uvádí, že kvalifikovaní zaměstnanci na trhu nejsou. Firmám tak podle něj nezbývá než svým zaměstnancům zvýšit mzdy. Průzkum komory zjistil, že se k tomuto kroku chystá v příštím roce většina firem.
před 3 hhodinami

Vznikající vláda by mohla nová pravidla sněmovny předložit do konce roku

Vznikající koalice chce změnu pravidel jednání sněmovny, předložit by ji mohla ještě do konce roku. První návrh už mají politici připravený – řeší například časové limity pro vystoupení poslanců. O parametrech chtějí jednat i s nastupující opozicí, s níž se mají sejít ve středu odpoledne. Široká shoda se rýsuje u omezení pro takzvaná přednostní práva.
před 4 hhodinami

„Na silnici jako doma.“ Nový pořad má za cíl přispět k bezpečnosti i pobavit

Nová minisérie České televize, platformy Vize 0 a agentury GEN nazvaná „Na silnici jako doma“ má přispět k větší bezpečnosti na českých silnicích a zároveň pobavit. Desetidílný seriál sleduje běžné dopravní prohřešky pohledem jedné rodiny a ty nejčastější s humorem analyzuje. Většina řidičů pravidla neporušuje, výjimky ale vyčnívají. Až za čtyřicet procent smrtelných nehod může agresivita. I proto se jí věnuje hned několik dílů edukativního pořadu, který se na obrazovkách objeví už příští týden. Pomoci zlepšit bezpečnost by ale mohly také úpravy legislativy. Odborníci i policie usilují mimo jiné o to, aby se úmyslné agresivní chování za volantem v některých případech řešilo jako trestný čin. Právě kvůli změně trestního zákona už vznikla i pracovní skupina.
před 13 hhodinami

Babiš Hradu předloží seznam kandidátů na ministry příští týden

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš příští týden předá prezidentu Petru Pavlovi seznam navrhovaných ministrů, sdělil v úterý. O jeho slibu hlavě státu informoval i odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel podle něj očekává, že list obdrží a v následujících dvou týdnech povede konzultace s kandidáty na členy kabinetu.
před 15 hhodinami

Babiš odmítá nevratné kroky ve věci střetu zájmů, dokud nebude jisté jeho jmenování

Předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho prezident Petr Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. V odpovědích na dotazy občanů na instagramu také zopakoval, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy. Prezident v úterý zopakoval svůj požadavek, aby Babiš veřejně oznámil řešení svého střetu zájmů.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Češi používají čím dál víc antibiotik. Má to značná rizika

Skutečná spotřeba antibiotik v Česku za posledních pět let výrazně narostla. Podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) vzrostl počet spotřebovaných denních dávek z 52 na 73 milionů ročně. Česká lékárnická komora upozorňuje, že tento trend odráží zhoršující se situaci v léčbě infekcí a současně zvyšuje pravděpodobnost vzniku antibiotické rezistence.
před 17 hhodinami
Načítání...