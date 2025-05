Poznávání dějin je nikdy nekončící proces, říká historik

Před osmdesáti lety s blížícím se koncem druhé světové války probíhaly jedny z posledních střetů na českém území a obyvatelé se na řadě míst stavěli německým okupantům. „To, co bylo důležité, bylo celé české květnové povstání. Pražské povstání bylo sice největší, ale bylo pouze jednou z bitev,“ sdělil v Interview ČT24 moderovaném Terezou Kručinskou historik z Vojenského historického ústavu Praha Tomáš Jakl, podle něhož je poznávání historie nikdy nekončícím procesem.

Podle Jakla i v současné době pokračují snahy historiků zjistit o událostech souvisejících s druhou světovou válkou nové informace. „Ke spoustě z nich jsou prameny rozptýleny po celém světě a dostat se do archivů, kde jsou uloženy, je i v současnosti obtížné,“ upřesnil.

Jako zdroj informací může podle Jakla posloužit v podstatě cokoliv. „I nejmarginálnější pramen může leckdy změnit náhled na celý řetězec událostí,“ podotkl s tím, že důležité mohou být třeba písemné, obrazové či filmové prameny.

Významnou roli ale mohou hrát také pamětníci. „Pro historika je veliké štěstí, pokud mohl hovořit s někým, kdo tu událost prožil,“ míní Jakl, který zdůraznil, že v písemných pramenech mnohdy nebývá zaznamenáno to, co bylo v dané době považováno za samozřejmé. „A to je právě informace, kterou je možné získat od žijících pamětníků,“ vysvětlil s tím, že díky velkému důrazu na zpovídání pamětníků a zaznamenávání osobních svědectví, který byl v minulosti kladen, je nyní k dispozici velké pole materiálů, z nichž je možné čerpat.