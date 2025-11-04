Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas


před 55 mminutami|Zdroj: iRozhlas

Nově zvolená poslankyně za SPD Irena Němcová čelí podezření z plagiátorství. Zhruba polovinu diplomové práce měla zkopírovat z dříve napsaných odborných textů, zjistil web iRozhlas. Dokládá to analýzou experta na odhalování plagiátů Petra Macha z Vysoké školy ekonomické v Praze. „Takovýto rozsah zkopírování cizích děl je výjimečný, ojedinělý,” uvedl pro server. Poslankyni zpětně zkritizovala i vysoká škola, ve které v roce 2008 Němcová svou práci obhájila.

Němcová byla zvolena za SPD v Královéhradeckém kraji, prezentuje se jako ekonomka s titulem Ing., který získala na soukromé vysoké škole Sting v Brně, dříve Akademie Sting. Zároveň pracuje jako učitelka na střední škole v Hradci Králové.

Své studium zakončila v roce 2008 sedmaosmdesátistrannou diplomovou prací s názvem Prognóza vývoje trhu cestovního ruchu po vstupu ČR do EU. Analýza odborného textu, kterou si nechal zpracovat server iRozhlas, však prokázala, že přibližně polovina je zkopírovaná z jiných vysokoškolských prací nebo odborných publikací. Ve své práci však nezmiňuje, že z nich čerpá. Originální text podle posudku začíná až na straně 51.

Plagiát je ojedinělý svým rozsahem, uvedl expert

„Takovýto rozsah zkopírování cizích děl je výjimečný, ojedinělý. Práce je svým rozsahem opravdu závažným prohřeškem proti akademické etice,“ řekl webu iRozhlas expert na odhalování plagiátů Jan Mach z Vysoké školy ekonomické v Praze. „Vysokou shodu odhalil také webový portál proti plagiátorství odevzdej.cz,“ pokračuje server.

Němcová na dotazy Radiožurnálu napsala, že „diplomová práce vznikla před sedmnácti lety, takže si všechny detaily jejího vzniku již nevybavuje“. „Odkazy na zdroje jsem uváděla. Pokud jsem však opomněla některý ze zdrojů uvést, nešlo o záměr,“ uvedla ve vyjádření Němcová. Na novinářské dotazy týkající se její práce, které jí byly kladeny při ustavující schůzi sněmovny, odmítla odpovědět.

Originální jsou pouze pasáž o ochutnávce vín a závěr

Podle experta lze první autorský text nalézt až v kapitole 5.6 na straně 51, kde Němcová píše o návštěvě Znojemska jako turisticky atraktivním regionu. Popisuje v ní mimo jiné ochutnávku vín v místním vinném sklípku. Autentická kapitola má však podle serveru pouze půl strany a následují další zkopírované pasáže. Původní text se pak podle experta opět objevuje až na straně 65, kde autorka shrnuje analýzu a pak následně až v závěru práce.

Drtivou většinu „převzatých“ částí textu z diplomky poslankyně Němcové lze dohledat ve dvou diplomových pracích, které vznikly o rok dříve na Vysoké škole ekonomické v Praze.

„Práce pochází z roku 2008, kdy vysoké školy teprve zaváděly systémy pro kontrolu originality a nebyla povinnost práce zveřejňovat. Rozsah převzatých textů je však i na tuto dobu rozsáhlý,“ zdůraznil pro iRozhlas Mach.

Soukromá Vysoká škola Sting, kde Němcová práci v roce 2008 obhájila, poslankyni zpětně zkritizovala za to, že porušila závazné pokyny pro práci se zdroji. „Při zpracování diplomové práce došlo k porušení závazných pokynů pro práci se zdroji,“ uznal prorektor pro vzdělávací činnost Pavel Semerád s tím, že v té době neměli k dispozici nástroje pro ověřování originality textů.

Němcová je také zastupitelkou v Hradci Králové a členkou kontrolního výboru a komise pro výchovu a vzdělávání. Kritizovala také končící ministryni spravedlnosti Evu Decroix (ODS) za to, že chybně užívala magisterský titul.

