Poslanci ve výborech řeší korespondenční volbu, objevily se první úpravy

Téma otevřel i výbor pro veřejnou správu. Na rozdíl od zahraničního to od pléna přikázané sice neměl, návrh ale i tak chtěl probrat. Rovněž dal termín pro podání úprav. „Jsme otevřeni k věcné diskusi s opozicí o technických úpravách. Pokud je tam něco, co jim technicky vadí. V kuloárech se bude jednat, jestli nedojde ještě k nějaké dohodě,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu a člen zahraničního výboru Ondřej Lochman (STAN).

První únorový den začal korespondenční volbu řešit zahraniční výbor. Rozprava byla krátká, jednání pak přerušil a do konce měsíce byla stanovena lhůta na pozměňovací návrhy.

„Diskutujeme na klubu, je to v přípravě. Myslím, že jedna oblast bude tato a druhá srovnání účinnosti, kdy korespondenční volby jsou možné už v roce 2025,“ poznamenal člen výboru pro veřejnou správu Robert Kralíček (ANO).

Už teď se mezi opozicí, ale i koalicí debatuje třeba o upřesněních v případě prokazování bydliště. ANO také mluví o tom, aby hlasy ze zahraničí směřovaly nejen do vylosovaných krajů, ale napříč republikou. Dál také o zpřesnění pro možné využití plných mocí.

Zákon o správě voleb, který změna novelizuje, má přitom plánovanou účinnost o rok později. Navíc ještě čeká na projednání Senátem. Úpravu chce předložit i druhé opoziční hnutí, koalice zase trvá na původní verzi. „Je nevysvětlitelné našim spoluobčanům, že jim můžeme ulehčit možnost výkonu jejich základního práva už v dalších sněmovních volbách, a neučiníme to,“ podotkla šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„My bychom byli moc rádi, kdyby se ta účinnost posunula, protože by se s tím dalo něco udělat, aby to bylo od roku 2026 nebo 2027,“ řekl předseda opozičních poslanců SPD Radim Fiala.

Ústavně-právní výbor, který je pro předlohu garanční, má návrh poprvé otevřít 14. února. Téma by ale mohly řešit i další orgány sněmovny, opoziční poslanci to neúspěšně navrhovali už na plénu. Někteří to chtějí zkoušet dál.