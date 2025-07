Politologové v Událostech, komentářích rozebírali efektivitu předvolebních koalic

Politické strany a hnutí pracují na kandidátních listinách pro podzimní volby do sněmovny. Mezi velkými i menšími uskupeními se tak vedou debaty o možném spojování do koalic a pořadí jejích zástupců na kandidátkách. U spojování politických sil záleží na konkrétní situaci, uvedla v Událostech, komentářích politoložka Vladimíra Dvořáková. Vyplatit se to podle ní může, pokud strana chce snížit konkurenci a tématy partnerské strany neodradí vlastní voliče. Spolupráce pak může drhnout například na ekonomických či bezpečnostních otázkách, upozornil politolog Miloš Brunclík. Debatu moderovala Barbora Kroužková.