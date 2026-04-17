„Otékaly mi klouby, rodiče se o mě báli.“ Dnes lze hemofilii díky léčbě zvládat


před 40 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Český svaz hemofiliků, World Federation of Hemophilia, Hemojunior

Spontánní krvácení nebo také nadměrná a častější tvorba modřin může znamenat, že člověk má hemofilii. Jde o vrozené dědičné onemocnění, při kterém se pacientovi nesráží krev. V Česku žije s hemofilií zhruba tisíc lidí. Díky moderním lékům ale mají možnost žít téměř bez omezení. Odborníci také u příležitosti Světového dne hemofilie upozorňují, že pacienti mohou intenzivněji krvácet, a to například při úrazech a nehodách nebo při přerušení terapie.

„Rodiče si všimli, že mi otékají klouby na nohou a upozornili na to pediatra,“ popisuje Vladimír dobu, když se jako malý začal stavět na nohy. Lékaři mu v jednom roce diagnostikovali hemofilii.

V rodině se nemoc u nikoho neprojevila, ani jeho bratr-dvojče neměl žádné příznaky. „Pro rodiče to byl šok, obzvlášť ve chvíli, kdy se podrobněji dozvěděli, jak vážná nemoc hemofilie je. Začali se o mě bát, nic mi nedovolovali a odstartoval kolotoč pravidelných hospitalizací v nemocnici,“ vzpomíná Vladimír.

Když mu lékaři nemoc diagnostikovali, tak ještě neexistovala preventivní léčba, která krvácení předchází. Jedinou možnou terapií bylo proto podávání plazmy – ale až ve chvíli, kdy se vyskytl problém, například krvácení do kloubů nebo svalů. Každé takové krvácení přitom podle odborníků negativně působí na pohybový aparát a pacientům pak často způsobí následky v podobě snížené mobility.

I Vladimír má kvůli tomu trvale omezený ohyb rukou v loktech. „Plazmu jsem dostával za hospitalizace, která často trvala i dva týdny v kuse. V nemocnici jsem tak v dětství trávil hodně času, přišlo mi, že jsem tam v podstatě pořád,“ sdělil dnes 49letý muž.

Kvůli častým hospitalizacím bylo pro Vladimíra složité i studium. Učil se nejen ve škole, ale i v nemocnici, míval i doučování. Chlapec měl tehdy omezení v tělocviku, ale jinak chtěl žít jako ostatní děti. „Rodiče nechtěli, abych běhal, jezdil na kole nebo lezl po stromech. Báli se o mě kvůli nebezpečí krvácení, ale já byl kluk, který chtěl trávit čas s kamarády, a často jsem na to nedbal. Bylo těžké odolat a omezovat se,“ přiznává hemofilik.

Jako v novém světě

Když bylo Vladimírovi osmnáct, lékaři začali mít k dispozici preventivní léky, které nahrazují chybějící srážecí faktory a předcházejí krvácení. Pacienti si je aplikují pravidelně sami. To Vladimírovi změnilo život. „Jako bych se ocitl v novém světě. Nemusel jsem se bát, že začnu krvácet, přestal jsem trávit čas v nemocnici, mohl jsem cestovat. Začal jsem mít vlastně normální život – takový, jaký jsem si přál,“ říká Vladimír.

Na druhou stranu však uznává, že musí být i tak opatrný. „Například: když jdu na zákrok k zubaři, musím počítat s úpravou dávek léků a podobně. Ale jinak se v ničem výrazně neomezuji,“ vysvětluje. Věnovat se může i sportovním aktivitám. „Pohyb je totiž pro lidi s hemofilií důležitý, hlavně kvůli zachování pohyblivosti kloubů. Jsem proto rád, že se nemusím významně omezovat ani v něm,“ dodal Vladimír.

Vzácná nemoc, která se může projevit velmi záhy

Hemofilie je vzácné dědičné onemocnění, při kterém dochází k samovolným krvácením, nejčastěji do kloubů nebo svalů. První příznaky se mohou projevit při porodu, po očkování, prořezávání zubů.

„Postihuje téměř výhradně muže, přenáší ji ale ženy – dědičnost se totiž váže na ženský pohlavní chromozom X,“ vysvětlil Petr Dulíček, který je vedoucím Centra pro poruchy hemostázy IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. U některých chlapců se hemofile u jejich předků, jak už zaznělo i u pacienta výše, nemusí vůbec vyskytovat. Dnes je však možné již v prenatálním období zjistit, zda se narodí chlapec zdravý nebo hemofilik.

Pokud se krvácení opakuje často, hrozí podle lékaře nemocným už zmíněná ztráta pohyblivosti. „Dříve se s opakovaným krvácením do nosných kloubů potýkali zejména pacienti s těžkou formou hemofilie. To vedlo k vážnému poškození kloubů, které značně limitovalo jejich pohyblivost. Řada pacientů končila na invalidním vozíku,“ popsal Dulíček.

Zásadní je dodržovat léčbu, nabádá lékařka

Díky již zmiňované preventivní terapii se péče o hemofiliky posunula. Aby se předešlo spontánnímu krvácení, začali lékaři pacientům doplňovat chybějící srážecí faktor pomocí infuzí. „Dnes jsou k dispozici moderní přípravky s delší dobou účinku, takže je není nutné aplikovat tak často, případně léky, které dokážou chybějící srážecí faktor přemostit, a zajistit tak srážení krve jiným způsobem,“ upřesnil lékař.

Pacienti si aplikují léky injekčně sami. „Dříve mohlo dojít ke spontánnímu krvácení kdykoli. To už dnes neplatí, nemocní mají nemoc pod kontrolou a žijí téměř stejně kvalitně jako zdraví lidé. Mohou sportovat, vyhýbat by se ale měli hlavně kontaktním sportům, jako je například box, rugby nebo hokej, při kterých hrozí velké riziko poranění. Množství aktivit, které pacientům s hemofilií nedoporučujeme, se oproti minulosti výrazně snížilo,“ konstatovala lékařka Ester Zápotocká z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Riziko krvácení ale podle ní stále existuje, například při úrazech nebo nehodách a také při přerušení terapie. „Zásadní je dodržovat léčbu. Není to vždy úplně jednoduché, aplikace může u některých pacientů vyvolávat obavu. Také rodiče dětí s hemofilií ví, že když se léky vynechají, mohou nastat vážné komplikace. Dbají proto na dodržování pravidelné terapie,“ přiblížila Zápotocká.

Světový den hemofilie

V Česku pomáhá rodinám vyrovnat se s touto nemocí například pacientská organizace Český svaz hemofiliků – a to nejen podáváním informací, ale také i setkáními. Pro rodiny s malými dětmi je tady i Hemojunior. U příležitosti Světového dne hemofilie (World Hemophilia Day) pořádají obě organizace řadu akcí.

Světový den hemofilie se koná po celém světě 17. dubna. Poprvé byl vyhlášen v roce 1989 Světovou federací hemofilie (WFH). Datum bylo vybráno na počest jejího zakladatele Franka Schnabela, který se narodil právě v tento den. Řada míst v tuzemsku a po celém světě se při této příležitosti tradičně symbolicky rozsvítí červeně.

Zemřel Jan Potměšil. Hrál létajícího ševce či ve filmu Bony a klid

Ve věku šedesáti let zemřel ve čtvrtek herec Jan Potměšil. Ztvárnil řadu filmových a televizních rolí, byl také tváří dobročinných iniciativ a je spojen s děním během sametové revoluce. Potměšil byl od začátku devadesátých let upoután na invalidní vozík, v posledních třech letech se potýkal s vážnými zdravotními problémy.
07:13Aktualizovánopřed 35 mminutami

V přerovském podniku Meopta hořelo, škoda je padesát milionů korun

Při požáru rozvodny v přerovském podniku Meopta vznikla škoda padesát milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani evakuace, uvedli hasiči. Příčinou požáru byla podle policie závada na elektroinstalaci. Meopta vyrábí optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití.
08:22Aktualizovánopřed 37 mminutami

Tejc kvůli výsledkům auditu k bitcoinové kauze podá trestní oznámení

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) představili svá zjištění k bitcoinové kauze. Tejc zároveň oznámil výsledky auditu, který po svém nástupu na ministerstvo zadal. Resort podle něj před přijetím bitcoinového daru neudělal předběžnou kontrolu. Chyby navíc podle ministra vznikly i při prodeji kryptoměny. Kvůli výsledkům auditu podá šéf resortu spravedlnosti trestní oznámení. Exministryně Eva Decroix (ODS) odmítla, že by za jejího působení došlo k trestnému činu.
05:27Aktualizovánopřed 45 mminutami

ŽivěPoslanci by mohli ve druhém čtení posuzovat snadnější výměnu státních úředníků

Sněmovna by v pátek mohla poslat do závěrečného schvalování návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Ve druhém čtení je také další koaliční předloha, která reaguje na zrušení státních příspěvků k penzijnímu spoření starobních důchodců.
před 1 hhodinou

VideoZaměstnavatelé chtějí rozšířit benefity o další možnosti péče o duševní zdraví

Častější pocity vyhoření, a to už v nejmladším produktivním věku. To je téma nejen pro psychology, ale také zaměstnavatele. Ti chtějí rozšířit zdravotní benefity i o další možnosti péče o duševní zdraví. Příští týden se proto sejdou s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Podle vedoucího psychologa z Národního ústavu duševního zdraví Marka Preisse bývají první příznaky vyhoření tělesné nebo psychické. Podle ředitele společnosti STADA ČR Martina Šlégra 71 procent Čechů říká, že někdy zažilo pocit vyhoření.
před 3 hhodinami

Nový most v Praze má pomoci MHD, motoristům zůstane uzavřen

Po dvanácti letech má Praha nový most přes Vltavu. Pro pravidelný provoz tramvají a autobusů začne Dvorecký most sloužit od soboty 18. dubna, kdy se řada linek vydá do nových tras a nabídne lepší propojení obou břehů Vltavy. Přístupný bude pro cyklisty i chodce. Pro individuální automobilovou i motocyklovou dopravu zůstane uzavřen.
před 3 hhodinami

Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

Za posledních šest let klesl počet obětí dopravních nehod v Česku téměř o čtvrtinu. Zatímco v roce 2019 na silnicích zemřelo 547 lidí, loni to bylo 421. Tuzemsko se v tomto ohledu zlepšuje rychleji než unijní průměr, vyplývá ze zprávy Evropské komise. EU si už v roce 2018 stanovila cíl snížit do roku 2030 počet úmrtí a vážných zranění na silnicích o padesát procent. Ačkoliv se však celkový počet obětí nehod snižuje, stanovenému cíli tempo poklesu neodpovídá.
před 4 hhodinami
