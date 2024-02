O korespondenční volbě jsme s opozicí připraveni jednat, řekl Benda v debatě čtyř poslanců

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Šéf poslanců ODS Marek Benda je připraven sednout si se členy opozice a projednat podobu korespondenční volby. Řekl to v pořadu Otázky Václava Moravce. Jednání může být podle něj svoláno. Místopředsedkyně poslaneckého klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová mu vytkla, že se to nestalo už dříve. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala zopakoval, že jeho strana korespondenční volbu odmítá, možnost dialogu ale uvítal. Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti) připomněla, že ANO mělo korespondenční volbu obsaženu v programovém prohlášení vlády.

„Jsem připraven hledat jakékoliv zabezpečovací mechanismy, aby někdo neměl pocit, že se tam může podvádět,“ prohlásil Benda. Fiala reagoval, že korespondenční volba je pro jeho stranu nepřijatelná, podobně se vyjádřila i Mračková Vildumetzová. Fiala ale slova Bendy o jednání uvítal. „Tak to je skvělý nápad, takže doufám, že si spolu k tomu kulatému stolu společně sedneme a budeme hledat ty mechanismy,“ reagoval. Dodal, že současný volební systém je nejlepší, jaký Česko mohlo po roce 1989 mít, a je tedy důležité ho nenarušit. Benda řekl, že druhé čtení návrhu zákona o korespondenční volbě by mělo proběhnout začátkem dubna a že dohodu musí koalice s opozicí nalézt do té doby. „Podívejte se, uplynulo dvacet dní, vy jste si to dali na šedesát dnů a do současné chvíle nás vůbec nikdo nekontaktoval,“ vytkla mu však Mračková Vildumetzová. Benda na to připustil, že možná oněch dvacet dní promrhal, prý měl jiné koaliční starosti, konkrétně „s různým vystupováním drahých koaličních partnerů“.

Dodal, že by jednání o korespondenční volbě s členy opozice měl svolat ministr vnitra Vít Rakušan, prý mu to sám připomínal. „Myslím si, že se tak v příštím týdnu stane,“ uvedl.

„Je to něco, co se tady roky prosazuje,“ připojila Richterová s tím, že se k zavedení volby poštou hlásilo i ANO. „V situaci, kdy jsme převzali návrh, který je z pětadevadesáti nebo devadesáti procent něco, co bylo připraveno a prošlo legislativními komisemi ještě za vlády hnutí ANO, tak najednou se to jeví ve vaší rétorice, jako kdyby to bylo nějaké obrovské překvapení,“ vyčetla Mračkové Vildumetzové. Podle ní si ANO v posledních letech uvědomilo, že skladba voličů v zahraničí pro něj není výhodná, a proto změnilo názor. Vyšetřování policie při střelbě na FF UK V pořadu se dále probírala možnost vzniku vyšetřovací komise, která by se zabývala postupem policie při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Její zřízení chce ANO, podle Mračkové Vildumetzové, která je zároveň členkou bezpečnostního výboru, bude poslanecký klub projednávat podrobnosti v týdnu. Poslancům ANO vadí hlavně to, že zpráva policie, kterou dostali, je skoro celá začerněná a není možné z ní mnoho vyčíst. Mračková Vildumetzová nicméně přiznala, že podle jejího názoru byl zásah policie „absolutně profesionální“. Benda komisi odmítá s tím, že politici by měli počkat, až událost prošetří příslušné orgány a zveřejní své závěry. „Je to začerněné proto, protože tam probíhají nějaká šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů, která dostala informace, ta to má vyhodnotit. A teprve na základě toho, jestli padnou nějaká trestní oznámení nebo nepadnou trestní oznámení, tak se zbytek nepochybně odčerní a dá se k dispozici bezpečnostnímu výboru,“ prohlásil. „Myslet si, že dokážeme vyšetřovat jako poslanci lépe než odborníci, kteří mají přístup do všeho, mi připadá trochu naivní,“ dodal.

„V poslancích to zanechává jakousi černou stopu,“ podotkl k podobě začerněného dokumentu Fiala. SPD nemá žádné záruky, že nebude vyšetřování trvat dva tři roky nebo i více let, řekl. Jeho strana by vznik sněmovní vyšetřovací komise podpořila. „Rozumím tomu, že ta věc je nesmírně citlivá. Právě proto se bojím toho, aby politická pozornost nezmařila to skutečné odborné poučení, které z toho je bezpochyby potřeba vyvodit,“ prohlásila Richterová. Souhlasí také s odůvodněním policejního prezidenta, proč byla zpráva poslancům začerněná, prý je potřeba nechat vyšetřování běžet bez zásahů. I v zájmu rodin obětí a studentů fakulty je, aby si bezpečnostní složky vyhodnotily, co mohly udělat lépe, dodala. Volební preference Předseda ANO Andrej Babiš na sněmu strany v sobotu ostře obviňoval vládní koalici, že neudělala pro „naše lidi“ nic pozitivního. „Pětikoalice Českou republiku vrátila o 30 let zpět do hlubokých devadesátek,“ hřímal Babiš. Premiér Petr Fiala (ODS) podle něj „lidem téměř každý den neomaleně lže do očí a je úplně odtržený od reality v České republice“. Tvrdil také, že současná vláda rozvrátila ekonomiku a rozdělila společnost. „Myslím si, že to jsou zbytečně strašně silné věty,“ komentoval Babišovo vystoupení Benda. Připomněl, že naopak Babiš byl opakovaně uznán soudem vinným z toho, že lhal. „Fakt má tenhle člověk pocit, že nám může říkat, že jsme nejprolhanější vláda, jenom proto, že si myslíme něco trochu jiného a říkáme něco trochu jiného než on?“ ptal se. Richterová byla podobného názoru. „Lidé přece nemají tak krátkou paměť, aby si nepamatovali, že tohle říká násobně, opakovaně soudem usvědčený lhář,“ prohlásila. Podle ní naopak Babiš se svými nekonečnými kauzami ztělesňuje devadesátá léta. Podle lednového volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi by ve volbách aktuálně hnutí ANO zvítězilo. S výrazným odstupem za ním by byla ODS, i když ta si ve srovnání s posledním průzkumem polepšila. Naopak Piráti si v modelu pohoršili a měli by stejný výsledek jako SPD. Celkem by se do sněmovny dostalo šest subjektů.

Volební model (15. 1. až 2. 2. 2024, tech. CATI a CAWI, 1013 resp., stat. chyba ±1,1 až ±3,6 p. b.)