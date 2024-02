Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se za necelé dva týdny vrátí k běžnému režimu. Čtvrté patro zůstane uzavřené

Od 19. února se Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) vrací k běžnému výukovému režimu. Učit se bude většina předmětů, a to i v hlavní budově, kde došlo nedávno ke střelbě. České televizi to potvrdila proděkanka FF UK pro vnější vztahy a další vzdělávání Michaela Slussareff.

Po tragických událostech z prosince minulého roku byla uzavřena hlavní budova fakulty. Přípravy k návratu do běžného režimu nyní vrcholí. Hlavní budova v centru metropole se aktuálně rekonstruuje a pro plánovaný start letního semestru by měla být připravena od pondělí 19. února.



„Uzavřené by mělo zůstat jen čtvrté patro, ale jinak do hlavní budovy již běžně rozvrhujeme nadcházející výuku,“ vysvětluje Slussareff. „Žádné výrazné omezení výuky by probíhat nemělo, vyučovat by se měly téměř všechny plánované předměty, bude však plošně kladen menší důraz na výkon, ať už prospěchový, nebo ekonomický,“ dodává.



S ohledem na pokračování výuky se Univerzita Karlova soustředí také na přípravu jednotlivých vyučujících. Kromě individuálních a skupinových terapií absolvovali povinnou pedagogicko-psychologickou instruktáž vedenou odborníky ministerstva vnitra, policie a hasičů.