Když se začalo střílet, běžel varovat ostatní. Cítím vnitřní sílu, popsal student po návratu na fakultu

„Zvláštní. Směs jako kdyby minulosti, toho, co se tu stalo, a zároveň ne radosti, ale pocitu vnitřní síly, že jsem se sem mohl vrátit a podívat se sem na výročí jednoho měsíce od té události,“ popsal své pocity z návratu na fakultu student.

Jednadvacátého prosince byl Tomáš Hercík na semináři ve druhém patře fakulty. Když se dozvěděl, že o dvě patra výš pachatel střílí, neváhal. „V tu chvíli jsem si řekl, že musím něco udělat. Odstrčil jsem židli a vyběhl jsem z učebny do čtvrtého patra,“ vzpomíná.

Poděkování za záchranu života

Rozhodl se varovat spolužáky a učitele. Řada z nich o střelbě v tu chvíli nevěděla. „Otevřel jsem dveře a řekl jsem, že ve čtvrtém patře se střílí, že je tam člověk se zbraní, křičí se tam. Potom jsem zase ty dveře zabouchl a pokračoval jsem k dalším,“ popisuje vypjaté chvíle Hercík.

Někteří lidé mu později děkovali za to, že jim zachránil život. A pomohl i policistům, když v prostorách, kde nikdy předtím nebyli, hledali vstup do čtvrtého patra. Byl to právě on, kdo jim řekl, kde ho najdou.