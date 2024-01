Lidé se pietním ohněm rozloučili s oběťmi střelby na filozofické fakultě

Oheň na náměstí zapálili zástupci akademické obce 4. ledna, od té doby ho udržovali studenti FF UK. Kolem ohně začali lidé 21. ledna, měsíc po tragické události, vytvářet instalaci z vosku nazvanou Společná krajina pod vedením studentů z UMPRUM.

V tento den se také částečně na den otevřela vyučujícím a studentům budova fakulty, která je od tragické události uzavřená. Součástí akce byly minipřednášky, výměna knih či hudební vystoupení. Cílem bylo pomoci studentům a zaměstnancům fakulty vrátit se po tragédii k akademickému životu a společně se vyrovnat s tím, co se před Vánocemi v budově stalo.

Univerzita vyplatí peníze z nadačního fondu

V sídle fakulty pokračují opravy, aby se mohl zahájit letní semestr. Začít by měl 19. února, podle tajemnice fakulty Zdeňky Filipové by se opravy přízemí až třetího patra měly do té doby stihnout. Vyučovat by se mělo v celé budově kromě čtvrtého patra, kde střelec útočil, uzavřené zůstane nejméně do začátku příštího akademického roku.

Na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů, kteří byli zraněni a zasaženi, putují peníze z Nadačního fondu UK, kam lidé po tragédii posílají příspěvky. V první fázi, která potrvá zhruba do poloviny února, se předpokládá vyplacení asi 13,5 milionu korun. K úterý je podle mluvčího univerzity Václava Hájka na účtu fondu 52 milionů korun. Část peněz již podle něj byla vyplacena. V další fázi se podle Hájka předpokládá rozdělení čtyřiceti milionů korun rodinám obětí, na podporu zraněných a také na podporu skupinové a individuální terapie.

Koncert v Dvořákově síni Rudolfina byl určený pro ty, kteří se podíleli na pomoci a podpoře nejvíce zasažených, na obnově akademického života, lidem z krizového štábu univerzity, členům Integrovaného záchranného systému, lidem z Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) a komunitě akademické obce fakulty. Vyslechli Třetí symfonii Gustava Mahlera.