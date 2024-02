ANO má ve volebním modelu Kantaru 35 procent. ODS posílila, Piráti oslabili

Nový lednový volební model agentury Kantar přisuzuje první místo nadále hnutí ANO. S výrazným odstupem za ním by byla ODS, i když ta si ve srovnání s posledním průzkumem polepšila. Naopak Piráti si v modelu pohoršili a měli by stejný výsledek jako SPD. Celkem by se do sněmovny dostalo šest subjektů. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.

Hnutí ANO by v lednu dosáhlo na 35 procent, podle autorů výzkumu jde „v podstatě o shodný výsledek“ jako v listopadovém modelu. Na druhém místě by byla ODS, která by tentokrát měla 15,5 procenta, což je posílení o tři procentní body. V posledním průzkumu přitom naopak tři procentní body ztrácela.

O třetí pozici se v modelu dělí Piráti a SPD s 9,5 procenta. Zatímco Piráti od posledního průzkumu ztratili dva procentní body, SPD model přisoudil téměř shodný zisk jako v listopadu. Hnutí STAN by mělo 6,5 procenta a TOP 09 by byla na pěti procentech.

Další politické subjekty by byly pod pětiprocentní hranicí, která určuje, kdo se dostane do Poslanecké sněmovny. Nejblíže je SOCDEM, která v lednovém modelu vykázala čtyři procenta, za ní by byly KDU-ČSL a Přísaha shodně s 3,5 procenta. Na tři procenta by dosáhli komunisté, na 2,5 procenta pak Svobodní.

ANO by výrazně převýšilo svůj výsledek z posledních voleb

Za situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnila koalice SPOLU (složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) tak jako v roce 2021, ovšem už ne koalice Pirátů a STAN, by hnutí ANO dosáhlo na 35,5 procenta, což už je o 8,5 procentního bodu víc, než jaký byl výsledek hnutí v posledních sněmovních volbách. Koalice SPOLU na druhé pozici by si sice polepšila oproti poslednímu průzkumu na 22,5 procenta, to je ale stále 5,5 procentního bodu pod jejím volebním výsledkem. SPD a Piráti by shodně měli deset procent a STAN by získal sedm procent.